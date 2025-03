Cette nuit avaient lieu les deux premiers matchs de Elite Eight de NCAA, en d’autres mots les quarts de finale de la March Madness. Cooper Flagg et Duke y étaient opposés à Alabama, et les gamins de Coach Scheyer n’ont pas fait de détail. Ça part au Final Four !

Après un match tout bonnement sensationnel au tour précédent face à Arizona, c’est un autre programme fan de la lettre A qui était opposé à Cooper Flagg : Alabama. Point de Caleb Love cette fois-ci pour donner le change, peut-être pour ça que le très probable futur n°1 de la Draft 2025 n’a pas été fulgurant cette fois-ci. Quelques éclairs de génie évidemment, qui montrent encore une fois son level individuel bien supérieur à ses semblables, mais cette fois-ci une ligne de stats plus humaine avec 16 points, 9 rebonds et 3 passes à 6/16 au tir. La Flaggrance s’est même vu imposer un bon gros stop de la part de l’Amiral Grant Nelson

GRANT NELSON MET COOPER FLAGG AT THE RIM 😱#MarchMadness @AlabamaMBB pic.twitter.com/j0VTUnXZjV

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025



Côté Blue Devils les prospects Kon Knueppel et Khaman Maluach, également pressentis au premier tour de la prochaine Draft, ont fait le job, et la grosse attaque d’Alabama s’est pris un énorme coup de pression par la défense de Duke, notamment un Mark Sears qui a pris très cher après un carton au match précédent.

Cooper Flagg putting the finishing touches on a brilliant @DukeMBB performance 🪄#MarchMadness pic.twitter.com/3l5DY4N7aM

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025



La victoire 85-65 est nette, Flagg et sans bavure, et, malgré l’absence de masterclass cette fois-ci, Cooper continue de réaliser l’une des meilleures March Madness all-time pour un freshman.

WELCOME BACK TO THE #MFINALFOUR @DukeMBB 👏#MarchMadness pic.twitter.com/dBnuPBVptL

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 30, 2025