Sept matchs ce soir, avec notamment les débuts de Tuomas Iisalo sur le banc des Grizzlies, et pour ne rien gâcher ce sera face aux Lakers. Envoyez le programme !

Le programme NBA du soir :

22h : Magic – Kings

0h : Wizards – Nets

0h30 : Sixers – Heat

1h : Bulls – Mavs

1h : Grizzlies – Lakers

1h : Thunder – Pacers

1h : Spurs – Celtics

Le choc de la nuit : Grizzlies – Lakers

Premier match des Grizzlies de l’ère post Jenkins. Son ancien assistant et ancien coach de Paris Tuomas Iisalo a pris les rênes du banc, et ce soir c’est face aux Lakers de LeBron James et Luka Doncic qu’il vivra son baptême du feu. Peut-être sans Ja Morant, questionable, mais pas sans pression, implacable.

Mais aussi :

Magic vs Kings, dès 22h. Deux candidats au play-in, chacun dans leur conférence, match avec un chouïa d’enjeu tout de même.

Les Wizards et les Nets joueront à qui veut le plus perdre.

Sixers – Heat, ou les chroniques de deux franchises décevantes en 2025.

Neuf victoires sur les onze derniers matchs, un game winner de fou pour Josh Giddey, Coby White qui joue comme Jordan. Oui, les Bulls sont la belle histoire du mois de mars.

Match sympa entre la meilleure équipe de la Ligue et des Pacers joueurs.

Stephon Castle tentera de rajouter une feuille de plus à son dossier de ROY, face aux Celtics.

Les Français en lice :

Alex Sarr vise un nouveau carton face aux Nets

Guerschon Yabusele devrait être titulaire face au Heat

Ousmane Dieng sera peut-être en bout de banc du Thunder contre les Pacers

Pacôme Dadiet devrait jouer en G League, Rayan Rupert ou Sidy Cissoko y passeront peut-être une tête, alors que Killian Hayes est semble-t-il toujours blessé à la cheville.

L’injury report de la nuit, c’est juste là !