Gros week-end à venir en March Madness puisque ce soir et demain aura lieu l’Elite 8 de la compétition. Entendez par là les quarts de finale, avec les plus gros poids lourds au rendez-vous. Cooper Flagg et Duke seront en piste cette nuit face à Alabama.

March Madness : le programme de l’Elite 8

Dans la nuit de samedi à dimanche :

23h09 : Florida (#1) – Texas Tech (#3)

1h49 : Duke (#1) – Alabama (#2)

Dans la nuit de dimanche à lundi :

20h20 : Houston (#1) – Tennessee (#2)

23h05 : Auburn (#1) – Michigan State (#2)

L’affiche du soir : Cooper Flagg et Duke face à Alabama

Après sa performance exceptionnelle contre Arizona au tour précédent, le phénomène Cooper Flagg semble tout simplement inarrêtable. Sa blessure à la cheville n’est plus qu’un mauvais souvenir et sous l’impulsion de ses exploits, Duke fait plus que jamais figure de favori.

Certes, les Blue Devils ont été challengés par Arizona et Caleb Love (35 points) au Sweet 16. Certes, personne n’est jamais à l’abri d’un “jour sans” en March Madness. Et certes, Alabama a des arguments pour rivaliser avec Duke le temps d’un match. Mais on a l’impression qu’il faudrait un sacré concours de circonstances pour que l’armada de Jon Scheyer – composée de plusieurs prospects NBA en plus de Flagg – tombent avant même le Final Four.

Porté par son guard Mark Sears, Alabama devra garder la main chaude après avoir planté… 25 tirs primés – record all-time à la March Madness – contre BYU au Sweet 16. L’attaque du Crimson Tide est redoutable, elle va à 100 à l’heure et représentera un vrai test pour la défense de Duke. Mais cette dernière semble armée pour casser le rythme d’Alabama.

Rendez-vous à 1h49 cette nuit, pour voir si ces prédictions se confirment ou si on a droit à une grosse surprise.

Alabama vs. Duke in the Elite Eight. That’s going to be a fun one. pic.twitter.com/Vu9i2kJS2O

— CBS Sports (@CBSSports) March 28, 2025

Mais aussi…

Plus on avance, plus Florida semble monter en puissance sur le plan collectif. Walter Clayton Jr. et ses copains affrontent une équipe de Texas Tech qui reste sur une victoire en prolongation après un énorme comeback.

Vainqueur à la dernière seconde la nuit dernière, Houston veut retrouver le Final Four pour la première fois depuis 2021. Sur le chemin des Cougars ? Les Tennessee Volunteers, hypers solides contre Kentucky au tour précédent.

Le parcours magique de Michigan State, où joue le fils de Jason Richardson, va affronter son plus grand test : Auburn, tête de série numéro un.

Le bracket de la March Madness