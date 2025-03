Le Sweet 16 de la March Madness a livré ses résultats cette nuit, avec quatre nouvelles équipes qui ont validé leur ticket pour le tour suivant. Parmi elles ? Houston, qui s’est imposé à la dernière seconde sur un système parfaitement exécuté. Résultats, perfs, moments forts, highlights… par ici le récap complet !

Les scores

South Region

Michigan State (#2) – Ole Miss (#6) : 73-70

– Ole Miss (#6) : 73-70 Auburn (#1) – Michigan (#5) : 78-65

Midwest Region

Houston (#1) – Purdue (#4) : 62-60

– Purdue (#4) : 62-60 Tennessee (#2) – Kentucky (#3) : 78-65

La perf’ : 62 points pour le “Big Three” d’Auburn

Tête de série numéro un, Auburn a réussi à écarter Michigan 78-65. Sur ces 78 points, 62 ont été inscrits par trois joueurs : Johni Broome (22 points, 16 rebonds), Denver Jones (20 points) et Tahaad Pettiford (20 points).

Faisant partie des candidats pour être Joueur de l’Année en NCAA, Broome a été fidèle à son statut et a porté Auburn pendant les trois quarts du match, notamment quand les Tigers étaient dans le dur. Mais alors qu’Auburn était mené 47-39 au milieu de la deuxième mi-temps, le duo Jones – Pettiford a pris feu.

Denver Jones a planté 13 points lors du reste de la rencontre, Tahaad Pettiford en a mis 15, et les deux ont marqué 28 des 39 derniers points de leur équipe ! Forcément, Michigan a fini par craquer, Auburn s’imposant finalement 78-65.

Johni Broome, Tahaad Pettiford, and Denver Jones went OFF against Michigan!

Broome: 22 PTS | 16 REB

Pettiford: 20 PTS | 7-14 FGM

Jones: 20 PTS | 7-13 FGM pic.twitter.com/Pr4FZBXVce

— CBB Analytics (@CBBAnalytics) March 29, 2025

Le moment fort : Houston à la dernière seconde !

Menant de dix points à sept minutes de la fin (56-46), Houston – avec sa défense de fer – se dirigeait vers une qualification sans trembler. Mais un gros trou d’air offensif associé à la résilience de Purdue a fait vaciller les Cougars. Leur avance a fondu comme neige au soleil et ils étaient soudainement à égalité 60-60 avec leur adversaire du soir.

La suite ? C’est ça.

NO WAY 🤯

HOUSTON TAKES THE LEAD IN THE FINAL SECOND 😱 #MarchMadness pic.twitter.com/L2wCPQ34gD

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

Avec seulement 2,8 secondes au chronomètre et une remise en jeu sous le panier, Houston a parfaitement exécuté sa dernière opportunité pour un game-winner de Milos Uzan (22 points, 6 passes). Une action d’école, qui a piégé les joueurs de Purdue au pire moment.

Mais aussi :

Dans les autres résultats de la nuit, Michigan State a écarté Ole Miss (73-70) après une très grosse deuxième mi-temps. Jase Richardson, fils de l’ancien joueur NBA Jason Richardson, a brillé avec 20 points et 6 rebonds. C’est la 11e fois que le célèbre coach de Michigan State Tom Izzo (70 ans) se qualifie pour l’Elite Eight de la March Madness.

TOM IZZO KEPT HIS WORD 💯

(h/t @SethWellsTV)#MarchMadness @MSU_Basketball pic.twitter.com/Y2jAcs0BB1

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

Les Volunteers de Tennessee ont quant à eux écarté Kentucky sans vraiment transpirer (78-65) après une première mi-temps très bien maîtrisée. Une belle revanche après avoir perdu à deux reprises contre les Wildcats au cours de la saison. Tennessee a notamment pu compter sur sa défense et sur son meneur senior Zakai Zeigler, auteur de 18 points et 10 passes.

Quelques highlights

CAM HEIDE ‼️

ALL KNOTTED UP IN INDY 😱#MarchMadness pic.twitter.com/7qpmbHz1cX

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

Johni Broome with a MONSTER Sweet 16 😤

🔥 22 PTS | 16 REB | 2 STL@AuburnMBB advances to the Elite 8 🐅 #MarchMadness pic.twitter.com/q1kIIDtd74

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

PETTIFORD AGAIN ARE YOU KIDDING 😱#MarchMadness @AuburnMBB pic.twitter.com/ssmxCq4hot

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

What a take Denver Jones 😳#MarchMadness @AuburnMBB pic.twitter.com/dqyECwQkCn

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

Jase Richardson was a PROBLEM in his first Sweet 16 😤

🔥 20 PTS | 4 3PT | 6 REB@MSU_Basketball gets the W to advance to the Elite 8📈 #MarchMadness pic.twitter.com/Hsr6XlPtw6

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

A familiar face at Lucas Oil Stadium enjoying some Sweet 16 action 🏟️

Peyton Manning supporting his alma mater Tennessee in the stands 🤩#MarchMadness @Vol_Hoops pic.twitter.com/ffC6jw4xkb

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

La suite de la March Madness

Le programme de ce samedi :

23h09 : Florida (#1) – Texas Tech (#3)

1h49 : Duke (#1) – Alabama (#2)

Les autres affiches de l’Elite Eight :

Houston (#1) – Tennessee (#2)

Auburn (#1) – Michigan State (#2)

