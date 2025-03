En renvoyant leur coach Taylor Jenkins hier, les Grizzlies ont pris une décision forte alors que les Playoffs approchent à grands pas. Mais ça veut dire quoi pour la star de l’équipe Ja Morant ?

Depuis son arrivée en NBA en 2019, Ja Morant n’a connu qu’un seul coach : Taylor Jenkins. C’est sous ses ordres que Ja est devenu l’une des grandes stars de la Ligue et un joueur calibre All-NBA. On se demande donc forcément quel sera l’impact du départ de Jenkins sur Morant, et surtout son avenir à Memphis.

La question est d’autant plus pertinente que Ja Morant connaît une saison frustrante à plusieurs niveaux.

Déjà, il y a les blessures, Morant ratant une trentaine de matchs pour différents bobos (épaule, ischios…). On se rappelle que Ja avait déclaré début mars après un match contre le Thunder qu’il n’aurait pas dû jouer, ce qui peut laisser penser que Memphis l’a poussé à être sur le terrain alors qu’il n’était pas forcément en condition pour disputer la rencontre.

Ja Morant wasn't happy with the Grizzlies new offense.

He also wasn't happy when the team fired an assistant he was close with, sources tell The Athletic.

Ensuite, d’après The Athletic, Ja Morant n’aurait pas apprécié le renvoi de l’assistant Blake Ahearn, avec qui il était proche et travaillait beaucoup. Ahearn a fait partie des cinq assistants de Taylor Jenkins qui ont pris la porte l’été dernier quand les Grizzlies ont voulu changer radicalement le coaching staff. Ce dernier a été modifié dans le but de mettre en place un tout nouveau système offensif : jeu très rapide, motion offense, mouvement constant du ballon et des joueurs, beaucoup moins de pick-and-rolls (en gros).

Sauf que cette nouvelle attaque, Ja Morant n’en est pas fan. Pas du tout même. “Il y a des jours, il donne l’impression de ne pas vouloir être là, car il déteste le système offensif” a carrément déclaré une source des Grizzlies à The Athletic.

Quand Taylor Jenkins possédait les rênes de l’équipe, ce qui ne semblait plus vraiment le cas cette année suite aux nombreux changements imposés par la direction à son coaching staff, Morant était clairement l’option numéro un. Il avait très souvent le ballon dans les mains, il enchaînait les pick-and-rolls, il profitait des écrans pour attaquer le panier et postériser les intérieurs adverses.

Cette saison ? Il a vu toutes ses stats baisser : points (22,3), passes (7,4), nombre de tirs tentés (17), nombre de lancers-francs (6,6), pourcentage au tir (44,9), tout en voyant sa moyenne de pertes de balle (3,7) augmenter. Son usage rate a aussi diminué (31,6) par rapport à ses saisons All-Star en 2022 (33,6) et 2023 (34,8). Bref, ce n’est pas le Ja Morant qu’on avait l’habitude de voir.

The Grizzlies sent shockwaves through the NBA by firing Taylor Jenkins, the franchise's all-time winningest coach.

Here's more insight into what went wrong.

Pas à 100% et pas à l’aise dans le nouveau système offensif des Grizzlies, Morant va pourtant devoir s’y faire car le successeur de Taylor Jenkins – Tuomas Iisalo – est l’un des hommes forts derrière le changement de philosophie offensive de Memphis cette saison. Comme un symbole, le Finlandais vient d’être nommé entraîneur intérimaire à la place d’un Jenkins qui voulait – selon The Athletic – revenir à d’anciens principes favorisant les qualités de Morant.

On peut néanmoins se demander si Iisalo va adapter un peu cette philosophie. Car il a sans doute conscience que pour maximiser les chances des Grizzlies, il a besoin d’un Ja au top de sa forme et totalement impliqué. La question se pose aussi sachant qu’en plus de Jenkins, la direction de Memphis a aussi renvoyé l’assistant Noah LaRoche, qui a joué un rôle essentiel dans la mise en place de la nouvelle attaque des Grizzlies.

La fin de saison de Memphis sera donc très intéressante à suivre, sur le plan collectif et sur le plan individuel avec Morant. Mais ce qui sera peut-être encore plus intéressant, c’est l’intersaison. Alors que le manager des Grizzlies Zach Kleiman avait repoussé des rumeurs de transfert il y a quelques semaines, on se dit qu’elles pourraient revenir de plus belle.

Pour rappel, Ja Morant est sous contrat avec les Grizzlies jusqu’en 2028 pour un salaire de 36,7 millions de dollars cette année. Et si c’était lui le prochain à enflammer le marché des transferts ?

Sources texte : The Athletic, Memphis Commercial Appeal, ESPN

