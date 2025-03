Grizzlies : le renvoi de Taylor Jenkins envisagé par la direction depuis… l’été dernier ?

C’est la grosse information de la journée de vendredi : le renvoi de Taylor Jenkins par les Grizzlies. Une grosse incompréhension de prime abord, puisque Memphis est actuellement en pleine course pour une qualification directe en Playoffs. Pourtant, les ajustements de la direction dans le staff technique laissent entendre que tout cela était envisagé… depuis l’été 2024.

Est-ce que les Grizzlies pensaient déjà à mettre Taylor Jenkins sur la touche dès l’été dernier ? C’est en tout cas ce que les mouvements dans l’effectif technique du coach effectués en 2024 laissent entendre. Selon The Athletic, Taylor Jenkins a été particulièrement touché par le renvoi de plusieurs de ses assistants à l’été 2024, sous l’impulsion unilatérale de Zach Kleiman, responsable des opérations basket à Memphis. Des assistants qui l’ont aidé à devenir le coach le plus victorieux de l’histoire de la franchise. L’un d’entre eux, James Penn, explique par ailleurs que Jenkins était loin d’être un homme clivant.

“C’est l’une des personnes les plus intelligentes que j’ai pu côtoyer. Tout le monde vous dira ceci, mais aussi qu’il est un énorme travailleur. Il n’est pas prétentieux, c’est très facile de bosser avec lui car il veut le meilleur pour tout le monde. J’ai beaucoup appris de lui.”

Pour autant, et tout aussi appréciable puisse être Jenkins dans l’aspect professionnel, il était dans une sorte d’impasse avec des Grizzlies qui n’ont toujours pas remporté un titre malgré une génération talentueuse guidée par Ja Morant et Jaren Jackson Jr. Les blessures ont eu, jusqu’ici, un impact non négligeable sur les résultats sportifs.

Toutefois, la direction ne semblait plus en phase avec la manière de diriger sportivement son groupe. En témoignent les allégations de The Athletic, qui indique que la nouvelle équipe technique lui a été imposée. Un groupe dont faisait partie notamment Tuomas Iisalo, ancien coach du Paris Basket qui a remplacé Jenkins hier soir. L’isolement progressif de l’ex-coach de la franchise au sein de l’organigramme est sans doute un facteur qui a progressivement joué un rôle contre lui.

L’utilisation de Zach Edey, point sensible

Autre point de discorde important entre Kleiman et Jenkins : Zach Edey. Celui que le responsable des opérations basket de Memphis présentait à la Draft 2024 comme une arme préférentielle pour punir le small ball n’a pas été utilisé en ce sens par le coach. Au point qu’une source au sein de la ligue ait rapporté que “Kleiman et Jenkins s’accusaient mutuellement” sur le sujet et l’utilisation du joueur, ajoutant “qu’aucun des deux ne voulait prendre la responsabilité pour quoi que ce soit”. Ambiance.

Une fracture avec les joueurs ?

Selon Commercial Appeal, plusieurs membres du groupe ont été particulièrement surpris par cette annonce. Et ce malgré la perte d’écho de Jenkins auprès de certains dans l’effectif, notamment sur le manque d’efforts défensifs. Une réunion a eu lieu début mars après un enchaînement de mauvais matchs durant lesquels les Grizzlies ont encaissé plus de 125 points à quatre reprises en cinq rencontres. L’échange a été animé, et la réaction pas à la hauteur des attentes de la direction.

Desmond Bane shoved Santi Aldama. 👀

(via @AndrewWiggsHim, h/t @CourtsideBuzzX)

pic.twitter.com/LtM955yg0w

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 26, 2025



Image frappante de ces désaccords : l’altercation entre Desmond Bane et Santi Aldama autour de l’intensité défensive. Une situation musclée qui a nécessité l’intervention de leurs coéquipiers pour calmer les esprits échauffés. Un échange tendu qui dégénéré, symbole de la frustration régnant dans les esprits des joueurs.

En définitive, les raisons pour le renvoi de Jenkins sont multiples, pointant toutes dans une direction commune : la fin de cycle. L’histoire jugera de cette décision du board des Grizzlies, qui vont donc devoir se préparer de manière particulière pour les Playoffs. Une campagne de test pour Iisalo, qui pourrait gagner sa place sur le banc la saison prochaine en cas de résultats encourageants.