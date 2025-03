Si les yeux sont rivés avant tout sur Cooper Flagg, d’autres joueurs profitent de la grande scène de la March Madness pour s’illustrer. C’est le cas par exemple de Jase Richardson, fils de Jason, avec Michigan State.

Il a 19 ans, il n’est qu’un freshman, mais il n’a pas peur d’être sous le feu des projecteurs.

Jase Richardson l’a prouvé cette nuit à travers une très belle perf’ lors du Sweet 16 de la March Madness : 20 points, 6 rebonds, 6/8 au tir dont 4/6 à 3-points, le tout pour aider Michigan State à battre Ole Miss 73-70.

Jase Richardson was a PROBLEM in his first Sweet 16 😤

🔥 20 PTS | 4 3PT | 6 REB@MSU_Basketball gets the W to advance to the Elite 8📈 #MarchMadness pic.twitter.com/Hsr6XlPtw6

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 29, 2025

Jase Richardson est le fils de Jason Richardson, ancien arrière NBA passé notamment par les Warriors et les Suns.

Contrairement à son daron qui était connu pour lâcher de gros tomars (deux fois vainqueur du Slam Dunk Contest), Jase est un petit guard avec une belle papatte gauche qui brille notamment à travers son adresse extérieure. Mais comme son papa, il joue aujourd’hui pour Tom Izzo à Michigan State, et réalise un très beau parcours en March Madness.

Il y a 25 ans, Jason Richardson était en effet un freshman chez les Spartans, et a aidé ces derniers à aller jusqu’au titre suprême. Jase Richardson rêverait de faire de même et ce rêve est toujours d’actualité, Michigan State décrochant cette nuit sa qualification pour l’Elite Eight.

Broadcast shows this graphic.

And then a split screen of Jason & Jase Richardson side by side.

And then the first live action as play resumes is Jase hitting a three.

Coincidence? Destiny?? pic.twitter.com/3TJBruO4M9

— Ben Stevens (@BenScottStevens) March 29, 2025

Tournant à 12,2 points et 3,3 rebonds de moyenne en 25 minutes chez les Spartans, Jase Richardson a été élu parmi les meilleurs freshmen de la conférence Big Ten cette saison, et même dans la Third-Team All-Big Ten. Plutôt pas mal pour un joueur de première année ! Ces récompenses symbolisent sa superbe progression au sein d’une équipe de Michigan State qui s’est progressivement transformée en poids lourd NCAA (30 victoires en 36 matchs).

Si le jeune Richardson a galéré en début de March Madness (6 points à 1/10 au tir au deuxième tour) après cette belle campagne freshman, il reste tout simplement sur l’un de ses meilleurs matchs de la saison, tout ça sous les yeux d’un papa qui doit être particulièrement fier. De quoi potentiellement booster sa cote en vue de la Draft NBA 2025.

D’après les dernières projections, Jase Richardson pourrait être un lottery pick en juin prochain, surtout s’il continue à briller en March Madness. Rares sont les scouts qui l’imaginaient devenir aussi fort aussi vite. Mais son profil séduit de plus en plus, notamment son intelligence de jeu et sa capacité à peser des deux côtés du terrain.

Jase pourra montrer toutes ses qualités au moins une fois de plus, ce week-end contre Auburn (#1) à l’Elite Eight.