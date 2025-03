Parmi les équipes avec la meilleure dynamique en ce moment, les Pacers ne cessent d’impressionner. Une attaque en feu total, un franchise player qui a retrouvé des couleurs, et la troisième place de la Conférence Est qui commence à leur faire de l’œil.

162 points inscrits cette nuit. Je répète, 162 POINTS ! Un 1, un 6 et un 2. Le plus gros total de la saison. Et ça aurait dû être pire, Indiana a carrément arrêté de jouer ses possessions à 1min30 de la fin du match, tellement la correction devenait sévère. Alors oui c’était les Wizards en face, mais quand même, cette victoire fait office de point d’exclamation pour les Pacers.

The Indiana Pacers just scored the most points by a team this season with 162 PTS vs the Wizards and beat them by 53 💀

The Pacers hit an ABSURD 27 THREES on 57 3P%

Tyrese Haliburton led the way with 29 PTS 🔥 pic.twitter.com/IM8vTuOvbz

— Basketball Forever (@bballforever_) March 28, 2025



Depuis le 18 mars, les hommes de Rick Carlisle affichent un rating offensif de 124,2 (ils sont normalement à 116,7 sur la saison), ce qui, sur la même période, les place juste derrière des cadors offensifs comme le Thunder, les Celtics… ou les Bulls (on pensait pas écrire ça un jour). En plus de ça, c’est aussi une défense retrouvée qui permet à l’équipe d’Indianapolis d’enchainer les victoires. Toujours depuis le 18 mars, ils sont quatrièmes au rating défensif, bien au-dessus de leur quatorzième place habituelle dans ce classement.

Résultat : six victoires sur leurs sept derniers matchs (sept si LeBron n’avait pas joué les troubles fêtes), le plein de confiance, et une star qui reprend du poil de la bête. Tyrese Haliburton a connu un début de saison compliqué, loin de ce qu’on pouvait espérer après son explosion l’année dernière, qui avait envoyé les Pacers jusqu’en Finales de Conférence. Mais depuis fin février, accrochez-vous. 21,7 points, 12 assists et 3,4 rebonds de moyenne sur ses 14 derniers matchs, le tout à 54% au tir dont 45% à 3 points (!!!), on vous avait prévenu, fallait bien s’accrocher !

The last 13 games for Tyrese Haliburton have been sensational.

166 assists

405 points generated

12.1 assists per game

1.1 turnovers per game pic.twitter.com/9bRJdItiPo

— Alex Golden (@AlexGoldenNBA) March 28, 2025



Cette dynamique, on pourrait même l’étendre à toute l’année 2025. Depuis le 1er janvier, Indiana est tout simplement la quatrième meilleure équipe de la ligue (bilan de 27 victoires pour 12 défaites), juste derrière les trois monstres de la saison, Boston, Cleveland et OKC. De quoi donner de nouvelles ambitions aux hommes en jaune, notamment en Playoffs.

Source texte : StatMuse