Après le renvoi surprise de Taylor Jenkins, on se demandait forcément qui allait prendre sa place en tant que head coach des Grizzlies. On vient d’avoir la réponse : Tuomas Iisalo, ancien entraîneur du Paris Basketball.

On ne connaît toujours pas les vraies raisons du licenciement de Jenkins mais au moins on connaît son successeur.

D’après Shams Charania de The Athletic, c’est donc Tuomas Iisalo qui devient l’entraîneur de Memphis. L’insider précise que c’est un poste d’intérimaire – sûrement jusqu’à la fin de la saison – mais Iisalo a une belle opportunité pour prouver qu’il peut devenir le coach à long terme des Grizzlies.

Pour rappel, Iisalo avait déjà remplacé Jenkins en novembre lorsque ce dernier était absent lors d’un match contre les Lakers.

Arrivé dans le staff de Taylor Jenkins l’été dernier, celui qui était assistant chez les Grizzlies a pris un rôle de coordinateur offensif et a aidé Memphis à devenir l’une des six meilleures attaques NBA, tout en possédant le plus gros rythme de jeu de la Ligue. De quoi marquer des points au sein de la franchise du Tennessee, qui a confiance en ses capacités de coach.

Si son nom vous dit quelque chose, c’est sans doute parce que Tuomas Iisalo a entraîné le Paris Basket avant d’arriver en NBA. Le Finlandais dirigeait l’équipe de la capitale de 2023 à 2024, décrochant au passage un titre de champion d’Europe (EuroCup), de Champion de France (Coupe de France, sans oublier une qualif’ en finale des Playoffs LNB), tout en étant élu Coach de l’Année en EuroCup et dans le Championnat de France. Iisalo avait aussi connu du succès dans son club précédent, le Telekom Baskets Bonn, avec une victoire en Champions League.

Premier entraîneur finlandais en NBA, Tuomas Iisalo poursuit donc sa folle ascension et aura désormais pour mission de relancer les Grizzlies en cette fin de saison.

Source texte : Shams Charania