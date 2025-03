Sept matchs sont à la carte de cette nuit dont un choc que l’on pourrait voir au premier tour des Playoffs. C’est l’heure du programme NBA du soir !

Le programme NBA du soir :

0h : Pistons – Cavaliers

0h30 : Nets – Clippers

0h30 : Raptors – Hornets

1h : Bucks – Knicks

1h : Timberwolves – Suns

1h : Pelicans – Warriors

2h : Nuggets – Jazz

Le choc de la nuit : Bucks – Knicks

Les Bucks et les Knicks s’affrontent au Fiserv Forum tous deux en quête d’une dynamique positive. Quatre défaites sur leurs sept derniers matchs pour les deux franchises et les ressemblances ne s’arrêtent pas là. Pour New York, il faudra composer sans Jalen Brunson, toujours touché à la cheville. Tandis qu’à Milwaukee, Damian Lillard sera absent en raison d’une thrombose veineuse au mollet droit. Décidément, c’est un vrai match miroir.

Deux équipes en dents de scie dernièrement, deux équipes privées de leur meneur star (et potentiellement Giannis chez les Bucks), mais deux équipes qui pourraient bien se retrouver au premier tour des Playoffs à l’Est !

Mais aussi :

Back-to-back pour les Cavs face aux Pistons en quête de la quatrième place de l’Est.

Les retrouvailles entre James Harden et les Nets, franchise dans laquelle il a passé… à peine un an, et pas une seule saison complète.

Raptors – Hornets, le premier qui gagne a perdu.

Timberwolves – Suns, Anthony Edwards contre Kevin Durant… il faut cliquer !

Le retour attendu de Stephen Curry va peut-être aider les Warriors à retrouver le chemin de la victoire contre les Pels.

Dans le meilleur des cas, on a une bonne mi-temps de basket avant que le Jazz sorte le maxi tank contre les Nuggets.

Les Français en lice :

Nicolas Batum va montrer à Cam Johnson qu’il aurait dû se faire transférer à la deadline.

Tidjane Salaün s’offrira un gros duel avec Scottie Barnes. Moussa Diabaté sera aussi en piste.

Pacôme Dadiet continuera de n’avoir aucune chance sous les ordres de Thibodeau (malgré sa grosse perf à 25 points en G League).

Rudy Gobert affrontera Nick Richards dans un duel de celui qui tire le moins loin du panier.

L’injury report de la nuit, c’est juste là !