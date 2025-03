Absent depuis dix jours à cause d’une blessure à la cheville, Jalen Brunson n’est pas encore proche d’un retour sur les parquets. Il faudra en effet attendre deux semaines supplémentaires avant d’espérer le revoir. Patience patience…

C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a apporté la dernière update concernant Jalen Brunson.

Alors qu’il était initialement annoncé forfait pendant deux semaines minimum suite à son bobo à la cheville face aux Lakers le 6 mars, Brunson ne reviendra pas avant “fin mars / début avril” si l’on en croit les propos de Shams. En nombre de matchs ratés, cela signifie que le meneur star des Knicks manquera au moins huit rencontres supplémentaires.

Jalen Brunson a raté les quatre derniers matchs de New York, pour un bilan de deux victoires et deux défaites.

Jalen Brunson is expected to be out until “late March/early April” with ankle injury, per @ShamsCharania pic.twitter.com/GPuFZGxdE5

— Legion Hoops (@LegionHoops) March 16, 2025

Sans Brunson, les joueurs des Knicks devront step-up pour combler au mieux son absence, à l’image de Mikal Bridges face aux Blazers l’autre jour (33 points et le buzzer-beater). La bonne nouvelle pour New York, c’est que la bande de Tom Thibodeau est très solidement installée à la troisième place de l’Est, avec quatre matchs d’avance sur les Bucks quatrièmes. Il y a donc une vraie marge d’erreur pour les Knicks sans leur meneur.

Jalen Brunson peut également profiter de cette période à l’infirmerie pour recharger un peu les batteries. On sait que Thibs se repose beaucoup sur son meneur (notamment dans le money-time), dont les responsabilités offensives restent très importantes (plus de 26 points et 7 passes) malgré l’arrivée de Karl-Anthony Towns et Mikal Bridges lors de la dernière intersaison.

Si Brunson revient effectivement début avril, cela lui laissera un peu moins de dix matchs pour retrouver le rythme avant les Playoffs.

Source texte: Shams Charania