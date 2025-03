Jalen Brunson (cheville) absent minimum deux semaines

Alors que Jalen Brunson réalisait un match magnifique contre les Los Angeles Lakers, le meneur des New York Knicks s’est blessé à la cheville. Il s’agit finalement d’une entorse qui lui fera manquer au moins deux semaines de compétition.

Les images de la blessure de Jalen Brunson face aux Los Angeles Lakers n’étaient pas forcément rassurantes. La cheville du meneur de jeu a sacrément tourné et il avait été contraint de regagner les vestiaires dans un match aussi serré qu’intense.

Presque 24h plus tard, la “sentence” est tombée. Le joueur des New York Knicks souffre d’une entorse à la cheville qui, selon Shams Charania, lui fera manquer minimum deux semaines de compétition.

New York Knicks star Jalen Brunson is expected to miss at least two weeks with a right ankle sprain.

Tom Thibodeau se repose tellement sur ses titulaires qu’il est difficile d’imaginer à quoi ressemblera l’attaque de la franchise de la Big Apple pendant ces quinze jours, mais ce temps d’absence reste un moindre mal. Jalen Brunson peut ainsi se reposer et revenir un petit peu plus frais pour les Playoffs.

Surtout qu’à l’heure actuelle, New York semble trop loin de la deuxième et de la quatrième place à l’Est. Il serait surprenant de ne pas les voir finir troisièmes de la Conférence. Il ne leur reste plus qu’à attendre de découvrir qui terminera sixième en fin de régulière. Les enjeux sont moindres et pourraient permettre à Miles McBride d’encore plus se montrer, et à Tyler Kolek de se révéler.

