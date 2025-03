Jalen Brunson sorti sur blessure (cheville) face aux Lakers

Terrible coup dur pour les Knicks ! Alors qu’il réalisait un nouveau match XXL pour mener son équipe face aux Lakers, Jalen Brunson s’est blessé à la cheville en prolongation et a dû rejoindre les vestiaires…

Potentiel tournant dans la saison des Knicks ? On ne veut pas parler trop vite mais en voyant les images de la cheville de Jalen Brunson au moment de sa chute, on croise les doigts pour les fans de New York.

Jalen Brunson headed to the locker room after suffering a leg injury on this play

He stayed in to shoot his FT’s pic.twitter.com/bw4jrE3Uhj

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 7, 2025

Incapable de mettre tout son poids sur sa cheville, le meneur a quand même tiré ses deux lancers (réussis) avant de boitiller jusqu’aux vestiaires avec un membre du staff. Avant cela, il avait été absolument incroyable avec 39 points et 10 passes. Les examens que le joueur passera dans les prochaines heures devraient nous donner plus d’infos sur la suite de la saison de l’ancien de Villanova. Il est clair qu’une absence prolongée de Brunson serait un coup terrible dans les ambitions des Knicks à l’Est. À quelques semaines du début des Playoffs, tout New York est en apnée en attendant des nouvelles de son chouchou.