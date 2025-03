Les Lakers remportent un match fou face aux Knicks (113-109, a.p.) !

Dans une ambiance digne des Playoffs, les Lakers remportent un 8ème match de suite en venant à bout des Knicks au bout de la prolongation ! (113-109)

Ambiance Playoffs à la Crypto.com Arena

Les Lakers restent sur 7 victoires de suite avant ce match et ils comptent bien passer à 8. Pour cela, ils peuvent compter sur un Luka Doncic chaud d’entrée de jeu. Dribble dans le dos, adresse, création, implication en défense et déjà 13 points dans le premier quart-temps. Jalen Brunson lui répond avec 14 points. New York reste au contact après 12 minutes (31-27).

Malgré Brunson au repos, les Knicks continuent de pousser. Josh Hart est dans son match et il donne son corps à la science sur chaque action. Les Lakers ont beaucoup de mal sur ce second quart avec plusieurs ballons perdus et pas mal de maladresse. New York met un 17-2 entre la fin du premier et le début du second quart-temps. Malgré le retour de Doncic, les Lakers n’arrivent pas à se stabiliser. Le Slovène est particulièrement tendu avec les arbitres et sa sélection de shoot est moins bonne. La défense de New York règne et les Knicks se régalent en contre-attaque avec un OG Anunoby qui sort du bois. LeBron James a beau lancé la charge en solitaire, les Knicks répondent en groupe et prennent un premier matelas d’avance. + 9 New York au break (60-51)

Une fin de match de folie, la tuile pour Jalen Brunson

Au retour du break, L.A. est toujours sur la corde raide. Si la défense des Angelinos tient la route, l’attaque est bien trop dépendante de LeBron et Doncic. Les deux hommes font le taf mais les lieutenants ne suivent pas. Jalen Brunson continue lui sa grosse soirée, bien entouré de ses cols bleus. Tout en contrôle, New York semble tenir son match. Un buzzer beater heureux de Dalton Knecht donne malgré tout espoir aux Lakers. Il n’y a que -8 avant le money time.

On pensait se diriger vers une victoire des Knicks mais les Lakers se rebellent dans une fin de match dingue. Luka Doncic se la joue général en chef sur le parquet pour distribuer les caviars. Gabe Vincent prend la casquette de facteur X et les Lakers recollent au score ! Jalen Brunson est encore là pour répondre et à une seconde près Josh Hart s’offrait un game winner. Direction la prolongation pour tout ce beau monde.

Sur les 5 minutes supplémentaires, Luka Doncic montre à nouveau sa classe, il cible Karl-Anthony Towns en défense et lui colle deux paniers sur la tête. Jalen Brunson répond encore mais il se blesse sur une attaque de cercle, avec une cheville qui tourne salement.. Il met ses lancers mais doit sortir ensuite. Les Knicks ont pris un coup sur la tête et les Lakers enfoncent le clou sur la ligne après plusieurs duels gagnés au rebond. LeBron James ne tremble pas pour finir le boulot.

L.A a dû s’employer mais les Purple and Gold sont donc à 8 victoires de suite avant d’aller visiter leurs vieux rivaux de Boston ce samedi.