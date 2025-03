Alex Sarr signe un partenariat avec Decathlon : c’est la France frère !

Auteur de 21 points contre le Jazz cette nuit, Alex Sarr a parfaitement baptisé ses Fast 900 Player Edition. Le deuxième choix de la Draft NBA 2024 vient en effet de s’engager avec l’équipementier sportif français Decathlon dans le cadre d’un partenariat qui sent bon la France.

Ne serions nous pas en train de vivre l’âge d’or du basket tricolore ? Avec un contingent français en constante augmentation en NBA et des médailles obtenues dans toutes les catégories l’été dernier, il n’a jamais fait aussi bon être fan de panier-ballon en France. En tant qu’acteur principal du sport en France, Decathlon ne pouvait pas rater le wagon et a donc signé un joli partenariat avec Alex Sarr, le rookie des Washington Wizards.

Parti de la France très tôt, d’abord pour rejoindre le centre de formation du Real Madrid, puis en Overtime Elite et à Perth dans la ligue australienne, Alex Sarr reste très attaché au maillot bleu. Il faisait partie de l’épopée en bronze lors de la Coupe du Monde U17 en 2022 et de l’équipe vice-championne du monde U19 aux côtés de Zaccharie Risacher, Melvin Ajinça et Zacharie Perrin en 2023.

Avant de briller avec l’Équipe de France A lors des prochaines grandes échéances internationales, Alex Sarr représentera déjà ses racines au travers de ses nouvelles chaussures player edition. Natif de Bordeaux, c’est à Toulouse qu’il a grandi avec son frère Olivier. Bingo, l’histoire retiendra que ses premières Fast 900 Player Edition qu’il portera en NBA jusqu’à la fin de la saison étaient roses comme le surnom de sa ville de coeur.

ALEX SARR 🇫🇷

21 POINTS

5 REBONDS

4 PASSES

1 STL / 2 BLK

8-12 FG

Victoire des @WashWizards ! pic.twitter.com/6sNxhLTniS

— NBA France (@NBAFRANCE) March 6, 2025

Une paire performante au coloris flashy avec lesquelles on souhaite voir Alex Sarr se mêler à la course au trophée de Rookie of the Year. Au sein d’une cuvée 2024 assez homogène, aucun grand favori ne fait l’unanimité et le pivot des Wizards a peut-être sa carte à jouer au sein d’une équipe jeune et en plein développement qui va le laisser s’exprimer. Il tourne à 11,8 points (2è parmi les rookies), 6,5 rebonds (4è), 2,3 passes (6è) et 1,5 contre (2è) de moyenne en 46 matchs cette saison et cela devrait aller en augmentant jusqu’à la mi-avril.

De son côté, Decathlon continue d’étendre son réseau d’ambassadeurs de renom après la signature d’Antoine Griezmann un peu plus tôt cette année. Petit message subliminal pour les copains de Decathlon, on rêve déjà de la collab entre Grizou, grand amateur de NBA, et Alex Sarr. Par ce partenariat, la marque de sport française affirme sa volonté de rendre le sport accessible à tous. La paire d’Alex Sarr est disponible en édition limitée sur le site de Decathlon pour moins de 85€. Un geste qui sera forcément apprécié par la commu basket.

Dans le cadre de son nouveau rôle d’ambassadeur Decathlon, Alex Sarr travaillera aussi aux côtés des équipes de R&D de la marque pour développer et perfectionner des chaussures et co-concevoir les futurs modèles pour en faire bénéficier les athlètes de tous niveaux. Le partenariat inclut également des initiatives d’engagement communautaire, avec l’organisation de stages et d’évènements animés par le titulaire des Wizards.

“Je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de collaborer avec Decathlon. Je sais qu’à chaque match, je jouerai avec le meilleur équipement possible. Nous avons de grandes ambitions, que ce soit sur le terrain ou au sein de la communauté. C’est un véritable partenariat et ensemble, le ciel est la seule limite à ce que nous pouvons accomplir.” – Alex Sarr

Un joueur français avec une paire française aux pieds sur les parquets de NBA. Habituez vous à cette image car ce n’est que le début de la belle aventure entre Alex Sarr et Decathlon. À 19 ans, le Toulousain continue son ascension fulgurante dans la Grande Ligue… avant de devenir l’un des plus jeunes joueurs à posséder une signature shoes ?