Alexandre Sarr a été le meilleur français en NBA cette nuit. Le pivot est passé à un petit point de son record en carrière. Il y a même longtemps cru après une première mi-temps de haut niveau. Quoi qu’il en soit, c’est très positif !

Les résultats de la nuit NBA

Cavaliers – Heat : 112-107 (stats)

– Heat : 112-107 (stats) Wizards – Jazz : 125-122 (stats)

– Jazz : 125-122 (stats) Celtics – Blazers : 128-118 (stats)

– Blazers : 128-118 (stats) Hornets – Wolves : 110-125 (stats)

: 110-125 (stats) Bucks – Mavs : 137-107 (stats)

– Mavs : 137-107 (stats) Nuggets – Kings : 116-110 (stats)

– Kings : 116-110 (stats) Grizzlies – Thunder : 103-120 (stats)

: 103-120 (stats) Clippers – Pistons : 123-115 (stats)

Alexandre Sarr

Le Français a fait la meilleure première mi-temps de sa carrière en NBA avec 16 points et même s’il s’est un peu refroidi par la suite, la ligne de stats reste extrêmement propre ! 21 points, 5 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 1 interception à 8/12 au tir, 2/4 de loin et 3/4 aux lancers.

Bilal Coulibaly

L’inverse de son coéquipier. Son début de match a été très compliqué, dans la lignée de son dernier match, mais de jolis drives l’ont remis en confiance. 11 points, 5 rebonds, 3 contres et 2 interceptions à 5/10 au tir et 1/2 de loin en fin de match pour l’ailier.

Tidjane Salaün

L’ailier est toujours impressionnant aux rebonds, mais dans les autres secteurs du jeu, il a manqué un peu d’agressivité ce soir. 4 points, 7 rebonds et 3 passes décisives à 1/2 au tir et 2/2 aux lancers pour le rookie !

Moussa Diabaté

En seulement 12 minutes, le pivot tricolore a été très impactant pour les Hornets. 6 points, 4 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 2/3 au tir et 2/2 aux lancers, c’est de la belle ouvrage.

Ousmane Dieng

L’ailier profite bien de ses petites minutes ces derniers temps. Cette nuit, il a gambadé 9 minutes sur le parquet pour 5 points et 1 rebond à 2/3 au tir et 1/2 de loin. De quoi intégrer la rotation avant les Playoffs ?

Nicolas Batum

L’ailier était titulaire ce soir. Il a été très propre avec 5 points, 3 rebonds, 2 contres et 1 interception à 1/1 au tir et de loin et 2/2 aux lancers francs. Surtout, il a été témoin privilégié du show James Harden.

Le programme NBA de ce soir