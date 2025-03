Après avoir quitté la NBA pour rejoindre Monaco et jouer l’EuroLeague, Daniel Theis n’a pas perdu de temps pour marquer les esprits sur la grande scène européenne. Et c’est le Paris Basketball qui a pris tarif mercredi soir à l’Adidas Arena.

21 points, 7 rebonds, 8/12 au tir dont 2/2 à 3-points en 28 minutes.

Pour son deuxième match d’EuroLeague avec Monaco, Daniel Theis a rayonné sur le parquet du Paris Basket hier soir, portant Monaco vers une victoire 91-79. Son duo avec Jordan Loyd a fait très mal à la bande de T.J. Shorts, qui a notamment pris l’eau dans le troisième quart-temps.

Les highlights de Daniel Theis face à Paris

Two games with his new side have been enough for Daniel Theis to perform at elite level in the 🇫🇷 derby!@ASMonaco_Basket I #EveryGameMatters pic.twitter.com/upQBcxzj48

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 5, 2025

Capable de finir fort à l’intérieur mais aussi d’écarter le terrain pour planter de loin, Daniel Theis a montré tout ce qu’il pouvait apporter à l’ASM sur la plus grande scène du basket européen. Et ce sont les Monégasques qui peuvent désormais afficher de nouvelles ambitions avec ce gros renfort dans leur raquette.

Pour rappel, l’intérieur allemand a joué 38 matchs avec les New Orleans Pelicans cette saison en NBA, avant d’être transféré au Oklahoma City Thunder puis coupé dans la foulée. Theis a rejoint Le Rocher le 17 février dernier.

Source texte : EuroLeague