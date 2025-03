Ultra dominant face aux Mavericks cette nuit (32 points, 15 rebonds en 25 minutes), Giannis Antetokounmpo a non seulement porté les Bucks vers la victoire mais il a surtout pu fêter un sacré accomplissement : 20 000 points en carrière à seulement 30 ans.

“Les plus grands ne se lassent jamais.”

C’est avec cette citation en tête, qui lui a été transmise par plusieurs légendes du jeu, que Giannis Antetokounmpo a progressivement franchi les étapes pour devenir l’un des basketteurs les plus dominants de la planète, et le sixième plus jeune joueur de l’histoire NBA à atteindre les 20 000 points en carrière (saison régulière uniquement).

Seuls LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain et Michael Jordan ont franchi cette barre symbolique en étant plus jeunes que le Greek Freak. Cela vous place un homme.

20,000 points. 20,000 memories.

Keep changing the narrative, Giannis. pic.twitter.com/emriUUrzG3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 6, 2025

20 000 points en carrière à 30 ans, c’est un sacré accomplissement, surtout pour un mec qui a été drafté seulement en milieu de premier tour en 2013 (15e place) et qui était appelé Giannis Adetokoubo à l’époque. Désormais, son nom à rallonge est connu à travers toute la planète, lui qui possède deux titres de MVP au compteur, un titre de DPOY, et surtout un titre de champion NBA et de MVP des Finales.

Monstre physique et athlétique mais jamais vraiment considéré comme l’un des attaquants les plus talentueux de la Ligue (n’est-ce pas James Harden ?), le Greek Freak s’est imposé comme l’une des machines offensives les plus inarrêtables de la NBA, à base de travail et de persévérance. Il s’est développé physiquement mais aussi techniquement, lui qui réalise cette année sa meilleure campagne au tir mi-distance. Cela fait deux saisons qu’il tourne à plus de 30 points et 60% de réussite au shoot (une première en NBA).

“J’espère que beaucoup de gens me voient et que je représente les gens qui ne sont peut-être pas les plus talentueux, mais qui sont disciplinés et qui se présentent tous les soirs pour faire ce qu’il faut. Quel que soit le résultat, ils reviennent et restent disciplinés dans leur profession. J’espère que je représente toutes ces personnes.” – Giannis Antetokounmpo

Après avoir atteint les 20 000 points en carrière, jusqu’où Giannis peut-il monter ? Peut-il entrer dans le club des 30K un jour, comme Kevin Durant récemment ? “À 1000%” a répondu le Freak.

Ça promet pour la suite…

20,000 career points for Giannis Antetokounmpo 🚨

He is the 52nd player in history to score that many points and the first in Milwaukee Bucks franchise history to do so. pic.twitter.com/t2MJZGhQg2

— The Athletic (@TheAthletic) March 6, 2025