Kevin Durant intègre le club des 30 000 points en carrière

Avec ses 34 points marqués cette nuit face aux Grizzlies, Kevin Durant a écrit une nouvelle page de sa riche histoire en NBA. L’ailier All-Star a dépassé le seuil mythique des 30 000 points en carrière. Il est seulement le 8ème joueur à atteindre ce cap.

On savait que c’était juste une question de temps avant de voir Kevin Durant intégrer l’élite des scoreurs all-time de la NBA. Joueur archi complet, capable de scorer dans toutes les situations, KD a mis le feu à toutes les défenses du pays depuis sa Draft en juin 2007. Sans sa grosse blessure avec les Warriors en 2019, il aurait sans doute déjà atteint ce seuil depuis un moment.

Très bon cette nuit face à Memphis, Durant a été l’arme principale de la tentative manquée de remontada des Suns. L’histoire retiendra que c’est sur un lancer-franc en fin de troisième quart-temps que KD a rejoint le club des 30 000 points inscrits.

The shot for 30K. pic.twitter.com/jeXzAROjSO

— Phoenix Suns (@Suns) February 12, 2025

Il devient ainsi le 8ème joueur de l’histoire à rejoindre le fameux milestone. S’il maintient le rythme au scoring, il devrait pouvoir aller chercher Dirk Nowitzki et Wilt Chamberlain la saison prochaine pour continuer de grimper dans la hiérarchie des scoreurs. Un classement toujours largement dominé par LeBron James et ses 41 623 points. S’il semble impossible d’imaginer KD rattraper le King, il devrait pouvoir monter de plusieurs rangs d’ici sa retraite.

Source texte : Phoenix Suns / ESPN