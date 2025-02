Passé totalement à côté face aux Raptors, Tyrese Maxey a peut-être réalisé le pire match de sa saison cette nuit. Juste un jour sans pour le meneur ?

En voyant Tyrese Maxey si peu impliqué et si peu désireux de percer le mur des Raptors, on s’est demandé s’il s’agissait vraiment du même joueur qui porte Philly depuis des mois. Car bon, quand on regarde les dernières perfs du bonhomme, c’est pas vraiment la même histoire. 39 points face aux Bucks il y a quelques jours, 33 face aux Mavs, 34 face aux Celtics. C’est simple, il restait sur 18 matchs de suite à 27 points ou plus.

Aussi, on était surpris de le voir à seulement 2 points après trois quart-temps, le tout en 5 petits tirs et déjà 4 ballons perdus, dont deux dernières possessions bien moches… Où était donc le meneur aux jambes supersoniques capables de fendre une défense en deux ? Après un passage sur le banc pour souffler, on l’a retrouvé en bout de money time avec un beau stepback à 3-points. Rien n’a suivi, avec notamment un tir de l’égalisation bien court. Feuille de stats finale : 5 points, 5 rebonds, 3 passes, 4 ballons perdus, 1/9 au tir dont 1/7 à 3-points…

Hors de question de tirer sur l’ambulance pour un joueur qui a tant donné cette saison mais sa perf du jour interroge sur la forme physique du meneur, qui a dû porter sa franchise depuis le début de saison à cause des absences multiples de Joel Embiid et Paul George. Interrogé en conférence de presse, Nick Nurse n’a pas écarté l’idée que son joueur pouvait avoir un coup de moins bien sur le plan physique. Le joueur n’a lui pas voulu se cacher derrière une baisse de forme, prenant ses responsabilités pour sa perf du jour. Des propos rapportés par Derek Bodner de Philly Sports.

Maxey was asked in the locker room if he was dealing with anything physically, beyond the grind of a season:

“I’ll be fine. I’ll be fine. I’ll be better tomorrow, and then I’ll get some rest. I’ll be good. I make no excuses. I should have been a lot more aggressive today.”

