Scottie Barnes (33 points) et les Raptors enfoncent les Sixers

Si les Sixers espéraient se relancer face aux modestes Raptors, c’est raté ! Avec un Scottie Barnes inspiré et létal (33 points), Toronto enfonce un peu plus une équipe de Philly qui ne met plus un pied devant l’autre (4 défaites de rang).

Sur le papier, la venue des Raptors en Pennsylvanie avait tout de la bonne nouvelle pour Joel Embiid et compagnie. Avant ce match, Toronto n’avait en effet gagné que 4 fois en 25 matchs à l’extérieur. Une proie facile donc pour relancer un peu la saison de Sixers toujours aussi inconstants dans l’effort malgré la présence de leurs trois stars en tenue.

Ce serait oublier que Toronto possède aussi une star en Scottie Barnes. Non sélectionné pour le All-Star Game, l’ailier a livré un très gros match finissant avec 33 points et 10 rebonds, le tout avec une adresse chirurgicale (10/16 au shoot). Extrêmement agressif, toujours désireux d’attaquer le cercle, il a fait le plein de lancers toute la soirée, faisant faire quelques cauchemars à un Paul George dépassé (une fois de plus).

Son duo avec Immanuel Quickley (23 points) a permis aux Raptors de faire la différence, même s’il a fallu attendre les dernières secondes pour l’emporter avec Joel Embiid qui a refusé un tir de la gagne, perdant la balle dans la foulée, alors que Tyrese Maxey a vu son tir à 3-points pour égaliser fuir le cercle. Les Raptors pouvaient lever les bras au ciel, ils remportaient là leur 5ème match à l’extérieur de la saison.