Karl-Anthony Towns (40 points) porte les Knicks à Indiana

Le choc entre les Pacers et les Knicks a tourné à l’avantage de la troupe à Tom Thibodeau cette nuit. New York a pu compter sur un excellent Karl-Anthony Towns (40 points), bien secondé par un Josh Hart dans tous les bons coups (30 points) pour l’emporter à l’Indianapolis.

Pour les stats de ce match, c’est par ici

Avec seulement 5 victoires d’écart au classement avant cette rencontre, ce Pacers (4ème) – Knicks (3ème) pouvait déjà rapporter gros dans la course au podium. C’est d’autant plus vrai quand on sait que le vainqueur du jour obtiendrait le tie-breaker en cas d’égalité en fin de saison.

Karl-Anthony Towns attaque pied au plancher

Pour ce match du haut de tableau, Indiana compte un absent de taille avec le forfait de Myles Turner. Sans leur protecteur de cercle attitré, les Pacers ont toutes les peines du monde à fermer leur raquette. Karl-Anthony Towns se fait un malin plaisir de sanctionner. Départ en drive, finition poste bas, gros dunk ligne de fond, le chat donne la leçon à un Thomas Bryant qui n’a pas les armes pour l’arrêter.

En face, les Pacers répondent avec un Pascal Siakam efficace (24 points) et la belle entrée de Ben Mathurin avec les remplaçants. L’adresse longue distance d’Indiana reste néanmoins problématique et le scoring s’en ressent. Autre problème de taille : l’incapacité des hommes de Rick Carlisle à enchainer deux stops de suite en défense. Les Knicks en profitent pour créer un premier écart. Josh Hart répond présent tout comme Miles McBride en sortie de banc. +8 pour les Knicks à la pause, le tout avec un Jalen Brunson pourtant bien discret.

La montée en puissance de Josh Hart, les Pacers ne tiennent pas la distance

La seconde mi-temps du meneur All-Star ne débute pas mieux. Il prend rapidement deux fautes de plus pour arriver à 5 et doit rejoindre le banc sur la durée. Cela aurait pu être un changement de momentum pour Indiana mais Josh Hart a visiblement prévu de prendre la relève de son pote au scoring. Sans forcer son talent et profitant des brèches immenses dans la raquette des Pacers, l’ancien de Villanova enchaine les drives et les bonnes coupes pour finir près du cercle. Il inscrit 12 points rien sur le troisième quart pour seconder Towns au scoring.

Les Pacers sont vaillants pour tenter de recoller mais à chaque fois New York trouve la réponse pour reprendre son petit matelas d’avance. Les minutes sans Towns ni Brunson en début de money time permettent même à New York de gonfler son avance. La défense est en place et les actions sont bien exécutées, avec Hart qui continue de se régaler. Le retour de KAT permet de tuer le suspense alors qu’Indiana se délite totalement sur cette fin de match.

Sans stresser plus que ça, les Knicks remportent une victoire maitrisée sur le terrain d’un adversaire direct et confortent toujours plus sur leur place sur le podium à l’Est.