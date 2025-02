Alex Len s’engage avec les Lakers, qui coupent Christian Wood !

Le voilà, le pivot des Lakers ! Annoncé en partance pour Indiana, Alex Len a finalement repensé son choix après l’annulation du transfert de Mark Williams. Un peu de taille pour Los Angeles… et pas grand chose d’autre.

Pas vraiment le genre de pivot dont on rêve la nuit, mais disons que chez les Lakers, on tuerait presque pour un grand dadet capable de prendre un peu de place dans la raquette et d’embêter les intérieurs adverses. Alex Len débarque donc, selon Shams Charania, chez les Purple and Gold. L’avantage de la situation est qu’il va jouir de minutes significatives chez une équipe qui veut les Playoffs, ce qui ne serait – soyons sérieux – pas arrivé dans beaucoup d’autres situations (pour vraiment le dire, aucune). Objectif ? Servir des écrans à Luka Doncic, profiter de quelques ballons bien pensés du Slovène… et surtout prendre du volume en défense.

D’abord annoncé chez les Pacers, on peut facilement imaginer que le cadre de Los Angeles soit un peu plus séduisant que celui d’Indianapolis. À part aimer les voitures à mort, vous nous excuserez mais ça vaut même pas Mende.

Afin de réaliser ce transfert, les Lakers ont coupé Christian Wood. Fin de l’aventure à Los Angeles pour celui qui avait très bien performé chez les Rockets puis les Mavericks. Une année perdue en 2023-24 avec des statistiques à des années lumières de ce que l’on a connu. Il n’avait toujours pas joué cette saison, en raison d’une opération du genou survenue en septembre. Le grand défi maintenant est de se remettre en forme pour séduire une franchise et tenter de relancer une carrière qui a quand même pris un sacré coup de plomb dans l’aile.

