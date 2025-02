EuroLeague : un nouveau format proposé aux clubs, avec 20 équipes et 2 conférences !

L’EuroLeague a présenté, selon Eurohoops, l’expansion à 20 équipes et le nouveau format de compétition ce mardi aux clubs fondateurs de la compétition. Une formule qui réduirait le nombre de matchs avec un calendrier bien différent. On fait le point !

Une réunion avec les clubs fondateurs de l’EuroLeague pour présenter le nouveau format de compétition envisagé par la direction de la compétition. Aucune date n’est actuellement fixée pour le changement de formule même si Eurohoops parle de la saison 2025-26 sous réserve d’approbation des fondateurs, mais ce dernier promet d’être majeur s’il est effectivement mis en place.

💥👀 The EuroLeague presented its expansion plan, which will bring the competition to 20 teams. This comes with the option of changing the format to two conferences and a 28 games season! pic.twitter.com/xWqR4eseso

— Eurohoops (@Eurohoopsnet) February 11, 2025

Deux nouvelles équipes rejoindraient le championnat, peut-être pour permettre à celles actuellement présentes d’entériner leur présence. Cela serait une bonne nouvelle pour des clubs comme Paris, qui se sont qualifiés via l’EuroCup. Là où le changement est aussi très important, c’est sur le calendrier.

Actuellement, une équipe d’EuroLeague joue 34 matchs. Ce nombre descendrait à 28 avec la nouvelle formule, garantissant plus de repos pour les joueurs, une possible meilleure entente avec la FIBA autour des fenêtres internationales et des matchs à plus fort enjeu. L’organisation des rencontres sera aussi grandement changée, avec 2 conférences de 10 équipes. Comment seront-elles définies ? Nord et Sud ? Est et Ouest ? Aucune idée pour le moment.

Chaque équipe devra donc jouer 18 matchs contre les équipes de sa conférence, soit une confrontation aller-retour classique. En plus, il y aura un match sec contre chaque équipe de l’autre conférence. Un format très “NBA” sur le papier, sans doute pour mettre un coup de frein au projet de championnat européen imaginé par Adam Silver et discuté publiquement à l’occasion des NBA Paris Games 2025. Sur le papier, c’est forcément très novateur donc créateur d’une grande curiosité. Reste à savoir comment seront décidés les lieux des matchs secs, car le public est une donnée fondamentale en Europe.