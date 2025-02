Malgré son arrivée à Toronto, l’avenir de Brandon Ingram demeurait relativement incertain, puisqu’il était censé devenir free-agent en fin de saison. Il n’en sera rien : BI a lié son avenir à Toronto pour (au moins) les deux prochaines saisons.

L’ancien ailier des Pelicans et des Lakers avait la possibilité de tester le marché cet été, il recherchait un joli contrat et les Dinos étaient disposés à le lui offrir. Brandon Ingram, fraîchement débarqué aux Raptors, a signé pour 3 ans et 120 millions de dollars comme l’a confirmé l’agence Klutch Sports à ESPN.

New Toronto Raptors star Brandon Ingram has agreed to a three-year, $120 million contract extension with the franchise, including a player option in 2027-28, Klutch Sports CEO Rich Paul, agents Shy Saee and Mike George told me and @BobbyMarks42. pic.twitter.com/rN9D2qZW1c

L’ailier filiforme n’a pas encore fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs à cause d’une blessure à la cheville mais il a quand même obtenu le contrat qu’il souhaitait, à savoir 40 millions par saison. Un montant qui a freiné les Flamants Roses et les a poussés à se séparer de lui. Ingram s’évite donc un casse-tête pour cet été et scelle en avance son avenir avec un beau paquet de billets avec des têtes de présidents dessus, tout en se donnant un peu de flexibilité à moyen terme.

Pour les Raptors, c’est également une belle opération. La franchise sécurise un joueur de calibre All-Star et tournant à 22,2 points, 5,6 rebonds et 5,2 passes par match pour poursuivre sa reconstruction. En ajoutant BI à son coeur de joueurs, notamment composé de Scottie Barnes, RJ Barrett, Immanuel Quickley et Jakob Poeltl, le 5 majeur des Dinos commence à avoir une belle gueule. Reste à voir comment les Raptors vont évoluer avec cette nouvelle addition, qui apporte pas mal d’expérience et de belles statistiques mais qui ne résout pas le problème du spacing et du tir à trois points dans l’équipe. Probable que les adversaires spamment la défense de zone au Canada.

