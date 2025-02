Transfert NBA : Brandon Ingram s’envole vers Toronto !!!

Ça ne s’arrête pas de tomber ! Après Jimmy Butler, c’est au tour de Brandon Ingram de plier bagage vers une nouvelle destination et BI change carrément de pays puisqu’il part en direction du Canada pour rejoindre les Raptors.

En voilà un autre qui animait les rumeurs depuis un bon moment : Brandon Ingram. Après avoir tenté de le prolonger – sans succès – les Pelicans ont enfin réussi à mettre en place un trade pour se séparer de l’ailier.

Si pendant longtemps, les Hawks étaient dans la course pour le récupérer, ce sont les Raptors qui ont raflé la mise comme le rapporte Shams Charania.

Breaking: The New Orleans Pelicans have traded Brandon Ingram to the Toronto Raptors for Bruce Brown Jr., Kelly Olynyk, one first-round pick and one second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/tI4jo2cYhM

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

En échange, Toronto se sépare de Bruce Brown Jr, Kelly Olynyk, de deux choix de Draft, un au premier et un au second tour pour s’attacher les services de l’ancien volatile.

Une opération rondement menée de la part de Toronto qui se débarrasse de Bruce Brown après avoir tenté de l’insérer dans tous les trades possibles et imaginables.

Si les Raptors ont réussi à rapatrier Brandon Ingram, tous leurs problèmes ne sont pas encore résolus puisque BI est toujours en fin de contrat au terme de cette saison.

Reste à savoir si le front office canadien parviendra à se mettre d’accord avec son nouvel ailier.

Affaire à suivre donc…

Source texte : Shams Charania