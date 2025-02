Une news parmi tant d’autres en cette folle semaine de deadline, mais une news que l’on n’avait pas vue venir : Lonzo Ball a été prolongé deux ans par les Bulls de Chicago. Ça fait un peu cher pour de l’affect non ?

Rectification, ça ne fait pas si cher que ça car en NBA en 2025, pour 10 millions t’as plus rien.

60 matchs en quatre saisons, en deux à vrai dire, pour Lonzo Ball, mais ni lui ni les Bulls ne veulent lâcher le steak et on repart donc sur deux saisons supplémentaires, en espérant que le corps tienne.

WTF ? Lonzo Ball prolongé par les Bulls ?? https://t.co/DQkpXYb2Yr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Cette saison Lonzo a déjà disputé 30 matchs, quasiment autant donc que depuis son arrivée dans l’Illinois en 2021, et s’il n’aura sans doute plus jamais l’apport espéré et entrevu au départ, ce nouveau bail vient au moins récompenser la résilience de celui qui est peut-être le seul membre de sa famille à savoir écrire son prénom sans faire de faute.

De la défense, de l’expérience, de la vista et un peu de tir, voilà un move dont on ne tiendra pas rigueur aux Bulls, pourtant spécialistes des recettes au caca en période de transferts. Pas sûr que ça ne révolutionne la franchise, mais au moins ont-ils un peu de cœur.