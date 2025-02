Bilal Coulibaly en triple-double pour fêter le départ de Kyle Kuzma (11 points, 10 rebonds, 11 passes)

Les Wizards se pointaient à Brooklyn libérés du poids Kyle Kuzma. Une excellente nouvelle qui a permis à Bilal Coulibaly de réaliser son premier triple-double en carrière.

Ce n’est plus un secret pour personne : Bilal Coulibaly passe les caps aussi vite que Quentin Grimes change de franchise (cette vanne fonctionne aussi avec Dennis Schröder).

Face aux Nets, la Pieuvre made in France a pu cocher une nouvelle case sur son CV avec son premier triple-double en carrière. Dans la victoire des Wizards face aux Nets, Bilal a mis 11 points, pris 10 rebonds et délivré 11 passes décisives.

PREMIER TRIPLE-DOUBLE EN CARRIÈRE POUR BILAL COULIBALY :

• 11 POINTS

• 10 REBONDS

• 11 PASSES

• VICTOIRE FACE AUX NETS 119-102

Le départ de Kyle Kuzma fait déjà le plus grand bien à Bilal 🐙 pic.twitter.com/5cORAc9spH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

Comme quoi, la vie est de tout de suite plus facile quand Kyle Kuzma n’est pas dans ses pattes. Ce ressenti existe depuis le début de cette saison et visiblement, il s’est confirmé cette nuit.

Une performance historique puisque Bilal Coulibaly est devenu le plus jeune Wizard à réaliser un triple-double depuis John Wall en 2010.

Bilal Coulibaly becomes the youngest Wizard to record a triple-double since John Wall (2010). pic.twitter.com/6rafna9pT9

— Real Sports (@realapp_) February 6, 2025

Sur un plan plus collectif, ce bon match de Bilal Coulibaly s’accompagne également de la troisième victoire consécutive des Wizards et qui ne sont plus qu’à un seul petit succès de remporter leur 10ème match de la saison.

Allez les sorciers, encore un petit effort, vous y êtes presque !