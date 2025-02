Tout le monde ne parle évidemment que de Jimmy Butler à Golden State, mais comme on n’est pas tout le monde prenons cinq minutes pour évoquer le cas de ce bon vieux Dennis Schroder, qui doit décidément avoir des valises bien solides, et on ne parle pas de celles qu’on a sous les yeux.

Dennis Schroder fustigeait hier le système de la trade deadline, de la NBA finalement, en arguant que – toute proportion gardée – le fait de pouvoir se faire transférer partout et n’importe quand sans son accord revenait à de l’esclavage moderne.

Quelques heures plus tard la sentence est irrévocable : tu pars à Salt Lake City.

Dennis Schroder has been on 7 teams in the last 4 seasons, including 3 teams this season 🔥

COMPLETING THE RAINBOW 🥹🥹🥹 pic.twitter.com/zCePq2CdYT

— Hater Central (@TheHateCentral) February 6, 2025



Pour compléter un tel transfert, il faut des sacrifiés et Dennis Schroder est donc, avec Andrew Wiggins et Kyle Anderson, l’un des trois joueurs qui quitte Golden State, quelques semaines seulement après avoir rejoint la Baie en provenance de Brooklyn. Mais à la différence de Wiggo, qui s’établit à Miami, ou de Kyle Anderson, pour l’instant à Toronto, c’est finalement dans… l’Utah que le meneur champion du monde atterrit finalement.

Inutile de chercher le pourquoi du comment, mais disons que comme destination en 2025, Salt Lake City n’est pas sur le podium. Schroder qui n’est d’ailleurs pas garanti de finir la saison avec la franchise de l’Utah, lui qui a connu déjà neuf franchises en douze ans, sept dans les quatre dernières saisons dont trois rien que depuis décembre…

A noter également qu’à l’heure de ces lignes et du transfert entériné, les Warriots jouaient à… Utah, et qu’ils se sont peut-être bien dit que “le Jazz c’est pratique comme ça y’a pas de billet d’avion à lui payer”. Nan on déconne, mais imaginez quand même.