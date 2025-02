ALERTE BLOCKBUSTER TRADE ! Après le séisme Luka Doncic, la secousse De’Aaron Fox et la vanne Kyle Kuzma, voici l’uppercut Jimmy Butler. Transféré à Golden State cette nuit, Jimmy a déjà… prolongé son contrat dans la Baie. Tout va trop vite.

Sitôt transféré, sitôt prolongé.

A peine l’annonce du transfert sortie sur les réseaux qu’il fallait déjà 1) comprendre tous les tenants et aboutissants de l’opération et 2) se rendre compte que ce filou de Jimmy Butler devait pour le coup bien être au courant de ce trade.

En effet, à la seconde même de l’annonce, on apprenait que le désormais ancien joueur de Miami avait prolongé avec les Warriors pour 121 millions sur deux ans. Rapide, efficace.

Délestés du contrat d’Andrew Wiggins les Warriors entrent donc dans l’ère Buckets, et cette signature rapide indique déjà l’envie des deux partis de faire du sale ensemble. Stephen Curry va enfin pouvoir se reposer sur un autre monstre offensif, Draymond Green va trouver à qui parler dans le vestiaire, Jimmy est tranquille et pourra faire ses courses à Auchan San Francisco sans être à découvert, tout le monde est content !

