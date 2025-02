Avec des semaines de tractation, le dossier Jimmy Butler trouve enfin sa résolution : l’ailier débarque à San Francisco pour épauler Stephen Curry dans sa quête de bague.

Depuis plusieurs jours, on sentait que les Warriors tentaient de faire un gros coup. Après avoir flairé la piste Kevin Durant, Golden State a tenté – à nouveau – le coup Jimmy Butler et l’opération fut un succès !

Les Dubs parviennent à mettre la main sur l’ailier en échange de Dennis Schröder, Kyle Anderson, Andrew Wiggins et un premier choix de Draft, comme le rapporte Shams Charania.

BREAKING: The Miami Heat are finalizing a deal to send Jimmy Butler to the Golden State Warriors for Andrew Wiggins, Dennis Schroder, Kyle Anderson and a protected first-round pick, sources tell ESPN. pic.twitter.com/82mWHKCnVM

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

Un transfert simple au premier abord, mais qui s’avère bien plus complexe dans les faits. En réalité, ce sont cinq équipes qui se sont activés dans ce trade avec l’ajout des Pistons, du Jazz et des Raptors.

Comme une image vaut 1 000 mots, voici un résumé complet de ce blockbuster trade.

Les Warriors récupèrent Jimmy Butler.

Le Heat récupère Andrew Wiggins + 1 futur premier tour de Draft + PJ Tucker.

Les Pistons récupèrent Josh Richardson et Lindy Waters.

Le Jazz récupère Dennis Schroder.

Les Raptors récupèrent Kyle Anderson.

Plus d’infos à venir…!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 6, 2025

C’est donc la fin du gros dossier de cette trade deadline 2025 et ce sont les Suns qui peuvent s’en mordre les doigts. Malgré tous leurs efforts, ils n’ont pas réussi à rapatrier l’ailier en Arizona.

Côté Warrirors, c’est tout l’inverse. Dans une saison galère, le renfort tant attendu est enfin arrivé. Jimmy Butler va côtoyer le même vestiaire que Stephen Curry, mais surtout le même vestiaire que Draymond Green et ça, en tant que fan, ça ne peut que nous régaler.

Le carton plein ne s’arrête pas là pour Golden State. Dans la foulée de ce trade, les Dubs ont directement prolongé Jimmy-B pour deux ans et 121 millions de dollars.

New Golden State Warriors star Jimmy Butler has agreed to a new two-year, $121 million extension with the franchise through 2026-27, sources tell me and @WindhorstESPN. Butler is declining his 2025-26 player option for this new $121M deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2025

C’est ce qu’on appelle une soirée réussie.

Source texte : Shams Charania