Rumeurs NBA : les Warriors s’activent sur Kevin Durant

Depuis le transfert de Luka Doncic, ça s’active dans toute la Grande Ligue et les Warriors donnent tout pour réussir à récupérer un joueur calibre All-Star. Parmi les noms mentionnés dans les dernières rumeurs, un dossier prend de plus en plus d’ampleur autour d’un certain Kevin Durant…

Jake Fischer rapporte que les Suns sont à l’écoute des offres de transfert concernant Kevin Durant. Une nouvelle qui devrait surprendre dans un monde normal, mais on vit dans un univers où l’un des cinq meilleurs joueurs de la Ligue a été transféré sans crier gare donc bon, plus rien ne nous étonne.

NBA teams say that the Phoenix Suns are listening to trade calls for Kevin Durant, per @JakeLFischer

(Via Bleacher Report / h/t @GormanChristoph )

— NBACentral (@TheDunkCentral) February 4, 2025

Parmi toutes les équipes qui ont envie de récupérer Kevin Durant, on retrouve les Warriors. Golden State serait même très actif sur le dossier à tel point que l’intégralité de l’effectif – à l’exception de Stephen Curry – serait disponible, ce qui inclut Draymond Green.

Les Warriors sont prêts à tout pour récupérer une superstar capable d’épauler un Steph Curry, bien trop seul. On peut aussi que la franchise de la Baie est désespérée, mais c’est un autre débat.

If “everything’s on the table” other than Steph Curry as @WindhorstESPN reports here, then “everything “ means Draymond Green is also on the table.

And if Draymond is movable, his $24M salary opens A LOT of creative options for the Warriors.

Buckle up!

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) February 4, 2025

Face à ces rumeurs, une question se pose : quel intérêt pour Phoenix de transférer Kevin Durant ?

La réponse se résume à un seul joueur : Jimmy Butler. Si l’ailier du Heat est toujours la priorité numéro 1 des Suns, les Cactus commencent à envisager un monde dans lequel ils ne parviennent pas à mettre la main sur Jimmy-B. Un monde où il faudrait rapidement penser à la suite, ce qui impliquerait un départ potentiel de Kevin Durant.

Kevin Durant’s immediate future with the Suns could depend on whether they complete a trade for Jimmy Butler, per @Gambo987.

The pressure is officially ramping up in Phoenix.

— Evan Sidery (@esidery) February 4, 2025

À moins de 48 heures de la trade deadline, les Warriors abattent leurs dernières cartes et vont partir à l’abordage pour récupérer un joueur avec lequel ils ont déjà remporté deux titres.

Source texte : Jake Fischer, Grant Afseth