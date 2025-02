Face au départ de Luka Doncic, tout le monde se dit qu’une telle situation ne serait pas arrivée avec l’ancien propriétaire Mark Cuban, “lui qui aimait vraiment sa franchise pendant que les nouveaux ne pensent qu’aux casinos” (et au monosourcil d’Anthony Davis).

“Ça ne serait jamais arrivé avec Mark Cuban”

Cette pensée a du traverser l’esprit de tous les fans de NBA à travers le monde. Il faut dire que l’ancien propriétaire de Dallas s’était activé pour ramener Luka Doncic dans le Texas, et une relation assez étroite liait Mark Cuban avec le désormais ex-joueur des Mavericks. Ce même Mark Cuban qui déclarait par exemple en 2020 qu’il préférait se séparer de sa femme plus que de voir jouer Luka Doncic ailleurs qu’à Dallas.

Mark Cuban on how far he’d go to keep Luka Doncic on the Dallas Mavericks: “If I had to choose between my wife and keeping Luka on the Mavs, catch me at my lawyers office preparing for a divorce.”https://t.co/GMogiMhKmI pic.twitter.com/BrTgJ1AGSY

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 29, 2020

Désormais, ni l’un ni l’autre ne sont membres de la grande organisation de Dallas. Et parmi toutes les réactions attendues autour de ce trade, il y avait bien évidemment celle de Mark Cuban.

Contacté par ESPN, il n’a pas souhaité s’exprimer déclarant que ce n’était plus son équipe.

This is damming.

ESPN reached out to Mark Cuban to comment on the Luka trade and he said it wasn’t his team anymore

He wants nothing to do with them pic.twitter.com/tvwSaFjCN8

— Joel Moran (@joelvmoran) February 3, 2025

Le seul qui aurait eu un contact avec l’ancien proprio depuis quelques jours, c’est Kendrick Perkins. Le consultant a déclaré avoir eu un échange avec Mark Cuban =, ce dernier lui ayant rapporté sa confusion face à ce trade. Un peu comme nous tous, finalement.

Si vous recherchez une réaction du clan Cuban, sachez que si vous creusez bien… elle existe tout de même. Direction le compte Instagram de Jake Cuban, fils de Mark qui – juste après le trade – a publié une photo de la fratrie Cuban portant le numéro 77 de Luka Doncic avec la caption suivante :

“Je porterai le numéro 77 jusqu’à ma mort.” – Jake Cuban, fils de Marc Cuban

Cuban’s kid going through it like all of us pic.twitter.com/INph9iwYMt

— coopz (@Coopz___) February 3, 2025

Si aucune décla officielle n’est sortie de la bouche de Mark Cuban, le post de ses minots doit bien décrire l’ambiance qui règne actuellement chez les anciens propriétaires des Mavericks.

“Mark Cuban a eu un rôle dans ce transfert”

Certains fans reprochent à Mark Cuban d’avoir causé ce transfert. Carrément. Alors, pas de panique, ils n’en veulent pas directement à celui qui a façonné les Mavericks, mais ils lui reprochent aujourd’hui d’avoir cédé ses parts de la franchise à la famille Adelson.

Il est vrai que depuis que les rois du casino sont au pouvoir aux Mavs, Dallas a fait un run jusqu’en finales NBA. Mais la construction de cette équipe est à imputer à Nico Harrison et… Mark Cuban.

En février 2023, le GM des Mavs récupère Kyrie Irving, un choix fort, encore plus à l’époque étant donné que KI était peu à peu devenu un indésirable à cause de sa réputation à mettre le boxon peu importe où il allait. Là encore, une décision qui ne s’est pas fait sans l’accord de Mark Cuban.

L’ancien proprio vivait pour sa franchise. Toujours placé en courtside à l’American Airlines Center, les Mavs et Mark Cuban ne formaient presqu’une seule et même entité.

“Jamais, jamais il n’aurait fait un move qui porterait préjudice aux Mavs, à ses Mavs”

Avec le départ de Luka Doncic, beaucoup de choses agissent maintenant contre l’intérêt de la franchise. L’enjeu sportif laisse à désirer, l’avenir moyen et long terme semble avoir été mis à la poubelle et les Mavs remboursent les fans qui annulent leurs abonnements. Seulement quelques jours après sa mise en place, ce transfert fait déjà perdre de l’argent aux Mavericks.

Nul doute que Nico Harrison a présenté ce trade aux propriétaires avant de le réaliser, parce qu’on ne transfère pas une telle superstar sans l’accord des proprios. Réaction légendaire, évidemment.

Nico Harrison said Mavs owner Patrick Dumont “laughed” when he presented the trade scenario, h/t @cclark_13.

😬 pic.twitter.com/OWd4IhqBi5

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 2, 2025

Pourtant, la famille Adelson a accepté de se séparer de l’un des plus grands talents de l’histoire du basket-ball. Pire encore, des rumeurs démontrent que les nouveaux propriétaires agiraient contre l’intérêt des Mavericks. Une rumeur qui n’aurait jamais vu le jour sous Mark Cuban qui a toujours cherché à faire de Dallas une équipe compétitive autour de Luka Doncic, et de Dirk Nowitzki si on remonte un peu plus dans le temps.

Ces Mavs semblaient emprunter la même trajectoire que ceux du Wunderkind. Après un échec en Finales, les Mavericks version 2024-25 semblaient, à 100%, avoir tous les éléments pour foncer vers le sacre.

Aujourd’hui, cet avenir semble bien plus flou et la direction sportive laisse plus qu’à désirer.

Mark Cuban ne doit pas apprécier ce qu’il se passe dans la franchise, qu’il a façonnée avec ses petits doigts (et ses millions de dollars) et, quoiqu’on en dise, son amour pour les Dallas Mavericks. Non, avec Mark, tout ça ne serait probablement jamais arrivé.

Source texte : Front Office Sports, Christian Clark, ESPN