Validant leur ticket pour les Finales NBA cette nuit, les Mavericks connaissent une ascension spectaculaire depuis quelques mois, eux qui restaient sur un échec cuisant l’an passé en ratant les Playoffs. L’homme qui a réussi à redresser la franchise ? Il se nomme Nico Harrison. Retour sur les choix réalisés par le manager des Mavs pour entourer de la meilleure des manières le génie Luka Doncic.

Au moment de la remise du trophée récompensant le vainqueur de la Conférence Ouest, Nico Harrison a logiquement eu droit à son petit moment de gloire. Le manager des Mavs était là, avec le trophée dans ses mains, en train de répondre aux questions d’Ernie Johnson. Mais alors que le journaliste de TNT voulait souligner l’excellent travail réalisé par Nico depuis un an et demi, ce dernier a préféré rendre hommage à ses joueurs et son coach, répondant humblement : “Je suis surtout content pour Jason Kidd et pour l’équipe.”

Pourtant, Nico Harrison est bien l’un des plus grands acteurs de la réussite actuelle des Mavericks.

Respect absolu pour Nico Harrison.

Kyrie trade.

Draft Lively.

PJ trade.

Gafford trade.

Exum invitation.

Le taf qu’il a abattu en quelques mois est exceptionnel.

Il y a un an, les Mavericks rataient les Playoffs après avoir complètement foiré leur fin de saison régulière. Encore pire, les Mavs avaient volontairement lâché leurs derniers matchs pour rater le play-in tournament et ainsi avoir de meilleures chances de conserver leur choix de premier tour à la Draft NBA 2023. C’était d’ailleurs tellement flagrant qu’ils ont pris une grosse amende de 750 000 dollars de la part de la NBA. Tout ça pour dire que les Mavs partaient de loin, très loin.

Néanmoins, Nico Harrison avait un plan.

Quelques mois auparavant, en février 2023, le manager des Mavericks avait décidé avec son proprio Mark Cuban de tenter le pari Kyrie Irving. On parle de “pari” car Irving était alors perçu comme un joueur capable de foutre le boxon dans n’importe quelle franchise après ses multiples controverses à Brooklyn. Le talent d’Uncle Drew a toujours été indéniable, mais son comportement ainsi que ses absences répétées faisaient flipper bon nombre de dirigeants. Pas Nico Harrison.

Ce dernier, qui connaissait bien Irving de par ses années en tant que haut dirigeant de Nike, savait qu’il pouvait faire adhérer Uncle Drew à son projet. Il savait aussi que Kyrie – originaire du New Jersey – respectait le coach Jason Kidd, ancienne star des Nets. Enfin, Nico savait surtout qu’Irving pouvait devenir le lieutenant idéal de Luka Doncic (comme avec LeBron James à Cleveland), qui venait de perdre Jalen Brunson à la Free Agency. Si cela ne s’est pas traduit au niveau des résultats collectifs lors des premières semaines, bien au contraire, la base était là. Désormais, il fallait construire efficacement autour.

"I always feel that talent wins out. When they get together, they're going to find chemistry."

Nico Harrison speaks on the health of the Mavericks and the delayed connection of Luka Doncic and Kyrie Irving. #MFFL | @dallasmavs on @BallySportsSW 📺 pic.twitter.com/4IgCGPA2v5

Autour de ce backcourt aussi talentueux qu’effrayant en attaque, Nico Harrison a ensuite ajouté les pièces qu’il fallait.

Cela a commencé à la Draft NBA 2023. En sacrifiant leur fin de saison, les Mavericks ont conservé leur pick dans le Top 10. Ce pick est devenu Dereck Lively II, initialement sélectionné par le Thunder mais transféré à Dallas contre Cason Wallace (sélectionné en #10 par les Mavs). Le jeune pivot s’est imposé comme un membre clé de la réussite des Mavs. Grâce à sa défense, sa présence dans la raquette, sa maturité et surtout sa capacité à conclure les alley-oops lancés par Luka Doncic, Lively II a donné une dimension supplémentaire à Dallas. Tout ça en tant que rookie.

Le même été, Nico Harrison a également signé Derrick Jones Jr. pour un an au minimum vétéran. Connu pour ses qualités athlétiques et sa polyvalence défensive, Jones Jr. était néanmoins limité par son manque d’adresse au tir. Pas grave, Harrison savait que Dallas avait besoin avant tout de défense à l’aile (surtout après le départ de Dorian Finney-Smith dans le trade de Kyrie) alors il a misé sur lui. DJJ a non seulement apporté ses qualités défensives tout au long de la saison, mais en plus il shoote à presque 40% à 3-points en Playoffs, tout en donnant une solution supplémentaire à Luka Doncic quand il s’agit de balancer des passes lobées. “Airplane Mode” est devenu le role player rêvé pour Dallas.

En parlant de role player, Nico Harrison a également voulu donner une chance à Dante Exum, qui restait sur deux années en Europe. Après un début de carrière gâchée par les blessures et n’ayant jamais vraiment répondu aux attentes placées en lui, l’Australien ne semblait plus vraiment avoir d’avenir en NBA. Mais Harrison estimait qu’il avait encore quelque chose à apporter, notamment avec ses qualités défensives. Il ne s’est pas trompé. Exum a contribué à la réussite des Mavs, qui plus est des deux côtés du terrain (49% à 3-points en saison régulière !). Encore un joli coup signé Nico, même si Dante a fini par sortir de la rotation de Jason Kidd en Playoffs.

Luka Dončić tried giving Dereck Lively II his Western Conference Finals MVP trophy 😂

🎥 @BenGolliver pic.twitter.com/gWENwUpWaL

Après les moves de l’été, direction le mois de février.

Les Mavericks ont été l’une des équipes les plus actives à la NBA Trade Deadline 2024. Nico Harrison avait ciblé deux joueurs : Daniel Gafford (Wizards) et P.J. Washington (Hornets). Le premier est un pivot athlétique capable de contribuer à l’arceau des deux côtés du parquet. Quant au second, Harrison le voyait comme un mec capable de contribuer défensivement, d’apporter de la polyvalence à son groupe tout en plantant du tir primé. Pour les récupérer, Nico Harrison a lâché un capital draft assez conséquent (deux choix de premier tour de draft, un pick swap) ainsi que Grant Williams (dont l’expérience n’a jamais fonctionné), Seth Curry et Richaun Holmes.

Bingo, bingo.

En alternance avec Dereck Lively II, Gafford a été crucial à travers sa capacité à conclure les caviars de Luka tout en protégeant son propre cercle. Ce duo a permis à Doncic d’avoir toujours une menace aérienne avec lui, explosant le record de alley-oops réalisés par une équipe lors d’une campagne de Playoffs. P.J. Washington est lui carrément devenu un héros local, prenant le rôle de garde du corps de Luka Doncic tout en se montrant hyper clutch durant toute la campagne de Playoffs.

« On est passés des profondeurs au sommet » 😭😭😭😭

PJ Washington et Daniel Gafford dans le vestiaire, qualifiés pour les Finales NBA alors qu’ils jouaient pour Charlotte et Washington il y a 4 mois 💀 pic.twitter.com/OmK7QO8sVn

Kyrie Irving, Dereck Lively II, Derrick Jones Jr., Dante Exum, Daniel Gafford, P.J. Washington.

Il y a un an et demi, tous ces gars-là n’étaient pas à Dallas. Aujourd’hui, on peut dire qu’ils ont tous – à différents degrés – contribué à l’improbable qualification des Mavericks pour les Finales NBA 2024. On peut même en placer une pour Jaden Hardy, sélectionné en 37e choix de la Draft 2022 et qui a step-up pour contribuer à la place de Tim Hardaway Jr., laissé sur le banc pendant ses Playoffs.

D’une équipe Luka-dépendante et en gros manque de solidité défensive, les Mavericks sont devenus une véritable machine des deux côtés du terrain. Derrière l’exceptionnel duo Doncic – Irving, on a une équipe au diapason, hyper disciplinée sur le plan collectif et défensif, et qui peut vous sanctionner de multiples manières différentes en attaque. Bref, c’est tout simplement une équipe capable de gagner le titre NBA. Une phrase qui était encore impensable il y a quelques mois.

Merci qui ? Merci Nico Harrison.