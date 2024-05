Il avait été le héros des deux victoires de Dallas lors des Games 2 et 3. Moins en vue lors du Game 5, P.J. Washington est ressorti de sa boîte cette nuit pour offrir la qualification à Dallas. Une fin logique, pour le véritable facteur X de cette série.

On ne l’a pas vu du match. En défense quand même, solide, mais en attaque, P.J. Washington avait comme lors du Game 5 laissé ses coéquipiers se montrer. Luka Doncic, Kyrie Irving, Derrick Jones Jr., entre autres. L’ancien ailier des Hornets, lui, attendait son heure. 1/2 aux lancers, voilà où l’on en était quand, à un peu plus de 4 minutes du terme Peejay enfila enfin son premier tir dans le champ de la soirée.

P.J. 3-BALL FOR THE TIE.

LUKA BUCKET FOR THE LEAD.@okcthunder 105@dallasmavs 107

Under 4 minutes to play on ABC 🍿 pic.twitter.com/Gv9edNQGZi

— NBA (@NBA) May 19, 2024



Un premier tir pour égaliser à 105 partout, un deuxième pour donner trois pions d’avance aux Mavs à deux minutes de la fin (113-110), et donc cette dernière action lors de laquelle il provoque intelligemment cette faute de Shai Gilgeous-Alexander avant d’aller fermer le magasin sur la ligne des lancers. 2/2, c’est ce qu’il fallait, puis un dernier lancer volontairement loupé avant d’aller célébrer avec les copains.

P.J. Washington clutch gene 🧬

His 2 free-throws secure the Game 6 win… sending the @dallasmavs to the Western Conference Finals! pic.twitter.com/UgwplfehKe

— NBA (@NBA) May 19, 2024



P.J. Washington termine sa série avec une moyenne tout à fait solide de 17,7 points, et donc, surtout, les deux derniers de ce Game 6, qui qualifient son équipe pour les Finales de Conférence à l’Est. Quoiqu’il arrive désormais, la signature de PJ en février est d’ores et déjà une belle inspiration pour les Mavs.