Une nouvelle fois, Kyrie Irving et Luka Doncic ont combiné leurs forces pour proposer une performance spectaculaire. 33 points chacun lors du Game 3 face aux Wolves, avec des tirs capitaux en fin de rencontre pour assurer la victoire. Ils écrivent l’histoire des Playoffs à deux.

Statistique : Kyrie Irving et Luka Doncic sont les deux seuls joueurs extérieurs titulaires, depuis 50 ans, à avoir planté au moins 30 points chacun à 3 reprises dans la même campagne de Playoffs. De quoi poser les bases avant de commencer à parler de leur match. Ce duo est tout simplement injouable depuis mi-avril, enchaînant les tirs aussi compliqués que décisifs en fin de match, tout en assurant le show le reste de la partie.

THIS. DUO. 🤩

Luka: 33 PTS, 5 3PM, 7 REB, 5 AST, 5 STL

Kyrie: 33 PTS (14 in 4Q), 3 3PM, 4 AST

Mavs take a 3-0 lead in the West Finals!

— NBA (@NBA) May 27, 2024

De véritables patrons, qui ont – cette nuit – concassé les Wolves ensemble. Pour Minnesota, la tâche de garder deux extérieurs élite est trop compliquée, notamment lorsque l’un des deux est un spécialiste du changement de rythme pour provoquer les fautes, tandis que l’autre est un magicien qui se faufile avec une facilité presque énervante dans les défenses. Importants tout au long du match, les deux larrons ont contribué largement au score final, avec 33 points, 7 rebonds, 5 passes, 5 interceptions à 10/20 au tir pour Luka Doncic et 33 points, 3 rebonds 4 passes à 12/20 au tir pour Kyrie Irving.

“That’s why they call him Mr. 4th quarter… he’s born for clutch situations”

Kyrie dropped 14 in the 4th to close out Game 3

— NBA (@NBA) May 27, 2024

C’est surtout en fin de partie que leur apport a été exceptionnel. Alors que les Wolves avaient réussi l’exploit de revenir dans un match particulièrement compliqué pour eux et que la victoire n’était plus un rêve mais une sérieuse option, Luka et Kai ont enchaîné les tirs monumentaux dans le money time. Kai termine avec 14 points dans les 12 dernières minutes, le gars ne vit que pour ça. La défense de Minnesota n’est pas particulièrement en faute, l’attaque était juste au dessus. La seule chose que l’on puisse reprocher à Minny est d’avoir bien trop exposé Rudy Gobert face aux superstars de Dallas, qui se sont régalées face au DPOY fraîchement élu. Tiens, on peut aussi regretter, dans cette performance royale, le comportement exécrable de Doncic. Kyle Anderson a ramassé une technique – pour une contestation qui la méritait – tandis que Luka s’est lui embarqué dans de multiples réclamations très vocales et gestuelles qui ont terni l’image que l’on retiendra de son gros match. Dommage.

“There’s a debate out there ‘is this the best backcourt in NBA history?’… that’s kinda cool”

– Jason Kidd gives an excellent answer on why Luka and Kyrie are working out so well 👏👏 pic.twitter.com/8imj2Nmhbk

— NBA (@NBA) May 27, 2024



Il ne reste désormais qu’à clôturer la série, avec une nouvelle victoire qui serait synonyme de qualification en Finales NBA. Pour cela ? Une nouvelle double performance majeure du duo sera nécessaire. Rendez-vous mercredi !