Malgré un grand Kyrie Irving, qui a claqué sa meilleure performance sous le maillot des Mavericks avec 41 points, les hommes de Jason Kidd ont encore perdu, sur le parquet des Hawks. Au bout de la prolongation, après une partie très pauvre défensivement. En cas de victoire du Thunder contre Phoenix, les Licornes n’auront plus leur destin en main pour une qualification au Play-in !

Sept défaites. En huit matchs. Série de trois revers consécutifs pour clôturer un road trip de cinq rencontres. Peut-on faire pire dynamique que celle des Mavericks actuellement ? En déplacement du côté d’Atlanta cette nuit pour tenter de sauver le navire, les Texans ont tout d’abord dû faire avec la fatigue d’une fin de déplacement, couplée à celle d’un match en back to back.

Face à des Faucons qui savent qu’en cas de succès, leur participation au Play-in de l’Est est assurée, rien n’est donc gagné. Et cela va se prouver rapidement : la défense des Mavs ressemble aux portes d’un saloon. La preuve ? 70 points encaissés à la mi-temps. Beaucoup trop, même si 68 points sont inscrits. L’attaque remplit des salles, la défense fait gagner des titres.

Intenable durant l’ensemble de la rencontre, Kyrie Irving a pourtant tout tenté pour que les siens continuent à exister dans un match qui devait décider de la fin de saison de la franchise. 41 points, 5 rebonds, 4 passes à 16/27 au tir, avec le shoot pour égaliser à 130 partout au bout de la prolongation… alors même que JaVale McGee avait les deux lancers pour tuer le match en fin de dernier quart.

Road trip raté par les Mavs pour finir la saison. Défaite à Miami.

Défaite à Philadelphie.

Défaite à Atlanta. 1 pied en vacances.

Mais genre un bon pied quoi, avec une tongue, du sable, un peu de bronzage. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 3, 2023

Deux lancers francs tirés par Trae Young placeront les Hawks en tête, avant que Luka Doncic ne manque le tir à 3-points de la gagne. Les Hawks n’ont pas sorti un très grand match, mais profité de la fatigue adverse pour aller chercher les fautes et les paniers importants quand cela l’était. Et se qualifient donc pour le Play-in.

Avec un bilan de 37 victoires pour 42 défaites, les Mavericks sont à une victoire et demi du Thunder, et passeront à 2,5 en cas de victoire des Éclairs face à Phoenix. Cela signifie que même en gagnant ses trois derniers matchs, Dallas devra compter sur des défaites d’OKC pour jouer une place pour les Playoffs. C’est donc plus qu’un pied en vacances que Jason Kidd et sa troupe posent ce soir. Les conséquences seraient terribles pour la franchise.

Pour se qualifier en play-in il faut : – gagner nos 3 derniers matchs (Kings, Bulls, Spurs)

– que le Thunder perdre au moins 2 de ses 3 derniers matchs (Warriors, Jazz, Grizzlies) Et encore, ça c’est si effectivement ils perdent ce soir face à Phoenix. — Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) April 3, 2023



Source : ESPN