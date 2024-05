Un Game 5 quand les deux équipes sont à 2 partout ? Pas besoin de vous faire un dessin sur l’importance de cette rencontre. Ce soir les Clippers accueillent les Mavericks à Los Angeles, le vainqueur aura une banane à la place du sourire et le perdant aura beaucoup de souci à se faire.

Game 1 : Clippers – Mavericks, 109-97

– Mavericks, 109-97 Game 2 : Clippers – Mavericks , 93-96

, 93-96 Game 3 : Mavericks – Clippers, 101-90

– Clippers, 101-90 Game 4 :Mavericks – Clippers, 111-116

Ce soir c’est le grand soir. Ce soir l’issue de cette série entre le quatrième (Clippers) et le cinquième (Mavs) de l’Ouest se décide en grande partie, à l’issue de 48 minutes qui s’annoncent comme un possible classique de chez classique. Pas de Kawhi Leonard côté Clippers, une rengaine printanière malheureusement, mais des leaders (Paul George et James Harden) et des lieutenants (Mann, Zubac, Powell, Westbrook) qui connaissent le mot Playoffs et largement capables de backer Ramesse et PG dans un match aussi important.

Côté Mavs ? Le duo magique composé de Luka Doncic et Kyrie Irving a les armes en main pour en coller 100 en cumulé et le supporting cast (Gafford, Washington, Lively, Hardaway) est solide sur le papier, même si l’expérience penche plutôt – au global – en faveur des Californiens.

Tout est en tout cas réuni pour nous faire vivre ce soir à 4h l’un des moments les plus importants de cette saison 2023-24, et comme souvent les héros devraient être de sortie. Mais qui seront-ils ? Ça c’est encore une autre histoire…