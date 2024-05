Le Heat avait choqué Boston lors du Game 2, puis les leaders de l’Est ont bien réagi en s’imposant par deux fois en Floride. Selon une certaine forme de logique les Celtics devraient donc terminer la série ce soir à domicile et filer en demi-finales de conférence, mais avec Miami… peut-on vraiment parier sur la logique ?

Game 1 : Celtics – Heat, 114-94

– Heat, 114-94 Game 2 : Celtics – Heat , 101-111

, 101-111 Game 3 : Heat – Celtics , 84-104

, 84-104 Game 4 : Heat – Celtics, 88-102

C’est donc ce soir dès 1h30 du matin que les Celtics, forts de leur bilan de 64 victoires en saison régulière et d’un statut de favori à l’Est, tenteront de remercier poliment le Heat pour leur participation. Un Heat évidemment valeureux – c’est un pléonasme – mais qui souffre forcément de l’absence de Jimmy Butler, beaucoup, de celle de Terry Rozier, un peu, et qui souffrira ce soir, en plus, de celle du rookie Jaime Jaquez Jr. Un Feu qui souffre aussi et de la puissance de… feu des C’s, qui ont géré les Games 3 et 4 sans forcer leur talent, au talent, justement. Kristaps Porzingis manquera la fin de la série et toute la prochaine possiblement, ça c’est la très mauvaise nouvelle pour Joe Mazzulla, mais la profondeur à Boston (Horford, Tillman, Kornet) devra(it) suffire pour passer l’obstacle Heat.

On ne mettrait tout de même pas forcément une trop grosse pièce sur les locaux, tant on connait la qualité de résilience du groupe d’Erik Spoelstra. Si le Heat peut offrir un match 6 de la peur à Boston ils ne se gêneront pas, et on a vu lors du Game 2 que les Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr. et autres Caleb Martin étaient capables de mettre dedans à grande échelle alors, qu’au contraire, les Celtics présentent cette particularité un peu énervante depuis le début de la série d’être capable de lâcher prise pendant de nombreuses minutes et de ne pas exploiter 20% des capacités entrevues en saison régulière. De quoi rendre possible un nouvel exploit du Heat ? Peut-être, mais de quoi – au moins – nous motiver à mater ce match ce soir !

Miami veut survivre, Boston veut en finir avec ce premier tour et rejoindre Orlando ou Cleveland en demi-finale. Verdict cette nuit pas trop tard et on vous le rappelle : attention à la logique, elle se trompe parfois…