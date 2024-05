Alors que les Lakers viennent de passer la vitesse supérieure pour trouver le successeur de Darvin Ham sur le banc, un nom très connu du basket US sert de consultant à la mythique franchise californienne : Mike Krzyzewski aka Coach K.

Cela fait maintenant deux ans que le légendaire Mike Krzyzewski a quitté son poste de coach à l’université de Duke, mais il n’est jamais bien loin des plus hautes sphères de la planète basket.

Celui qui a remporté cinq titres de champion NCAA et trois médailles d’or olympiques (ainsi que deux titres de champion du monde) avec Team USA est actuellement en contact régulier avec les Lakers, si l’on en croit The Athletic. Son rôle ? Conseiller et apporter des informations à Rob Pelinka sur les différents candidats en course pour devenir entraîneur des Lakers, Coach K ayant été en contact avec pas mal d’entre eux durant sa très longue carrière d’entraîneur.

SOURCES: One person who has become a respected unofficial resource for the Lakers during the team's coaching search is ​​legendary Duke coach Mike Krzyzewski.

Parmi les candidats qui ont côtoyé Coach K, il y a évidemment J.J. Redick, passé par Duke entre 2002 et 2006 avant d’arriver en NBA. Redick est un nom qui revient souvent dans les rumeurs pour succéder à Darvin Ham, et ces rumeurs semblent devenir de plus en plus concrètes d’après les dernières infos.

Jovan Buha, qui couvre les Lakers pour The Athletic, estime en effet que J.J. Redick est en tête dans la course au banc des Lakers. Cela réunirait ce dernier avec LeBron James, les deux animant déjà le podcast “Mind the Game” ensemble.

“J.J. Redick est légèrement favori selon moi pour être le nouveau coach des Lakers. […] Il n’a pas d’expérience en tant que coach NBA, mais a joué 15 ans en NBA, et a réussi à devenir une personnalité médiatique – en tant qu’analyste, commentateur et podcasteur – après sa carrière de joueur. On a vu des coachs faire le même jump, comme Doc Rivers et Steve Kerr. Et puis il a un podcast reconnu avec LeBron James.” – The Athletic

Néanmoins, on n’est qu’au début du processus côté Lakers. Les entretiens avec les différents candidats viennent seulement de démarrer, et certains ne sont même pas encore passés par le bureau de Rob Pelinka. Tout ça pour dire que le processus et fluide et que les choses peuvent rapidement changer à Lakerland.

Mais la relation que possède Redick avec Coach K, et son rapprochement récent avec LeBron, font de lui un candidat à surveiller de très près.

Source texte : The Athletic

JJ Redick is the front runner to land the head coaching job with the Lakers, per @jovanbuha

“Right now, I believe JJ Redick is slightly ahead of the field”

