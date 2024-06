Dan Hurley refuse l’offre des Lakers et reste à UConn !

En marge des Finales NBA, on attendait tous la décision de Dan Hurley ce lundi, pressenti pour quitter l’université du Connecticut afin de devenir le nouveau coach des Lakers. La décision est tombée comme prévu : Hurley reste finalement à UConn, refusant la grosse offre de la franchise de Los Angeles.

Cible numéro un des Lakers pour prendre la succession de Darvin Ham sur le banc californien, Dan Hurley a donc décidé de continuer l’aventure à UConn. Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, Hurley a laissé passer un contrat de 70 millions de dollars sur 6 ans avec Los Angeles. Il devrait en obtenir un nouveau avec les Huskies pour devenir l’un des coaches NCAA les mieux payés.

WAYAAAAAA OH LE DRAMA CHEZ LES LAKERS 🍿🍿🍿🍿 https://t.co/eyBkfM1wzC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2024

Si Hurley a utilisé les Lakers comme leverage pour augmenter son contrat chez UConn c’est machiavélique.

Je sais pas s’il était encore sous contrat, je crois que si, mais à vérifier.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 10, 2024

Avec un tel deal proposé par les Lakers (deal qui est néanmoins inférieur aux 100 millions annoncés par Woj ce week-end) et surtout la chance de coacher au plus haut niveau dans l’une des deux franchises les plus prestigieuses de la NBA, on pensait honnêtement que Dan Hurley allait quitter le fameux programme d’UConn, qu’il a guidé vers deux titres de champion NCAA consécutifs. La domination sans partage des Huskies ces deux dernières années a fait d’Hurley l’un des coachs les plus respectés du monde du basket. Et les Lakers, fatigués de changer de coach tous les deux ans, semblaient prêts à tout pour le faire déménager de Storrs (Connecticut).

Sauf que voilà, Dan Hurley est très attaché à UConn.

Le fils du légendaire Bob Hurley a passé toute sa vie ou presque dans l’Est des Etats-Unis, près de New York. Il a fait d’UConn une véritable machine de guerre. Alors malgré les départs de plusieurs cadres (Stephon Castle, Donovan Clingan, Tristen Newton), malgré les bouleversements qui marquent actuellement le monde du sport universitaire, Hurley a choisi de rester pour tenter cet incroyable challenge : remporter un troisième titre de NCAA consécutif avec UConn, ce qui n’a pas été réalisé depuis les UCLA Bruins de John Wooden (sept titres de suite entre 1967 et 1973).

Pendant ce temps-là, les Lakers vont devoir repartir à la chasse pour trouver leur prochain coach. Dan Hurley hors d’atteinte, ils pourraient se tourner vers James Borrego ou J.J. Redick.

As swept away as Hurley became by the Lakers courtship and vision for him, he ultimately couldn't walk away from a chance to make history and pursue a third straight NCAA title. Even before Lakers talks, Hurley already had a UConn offer to become one of highest paid NCAA coaches…

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 10, 2024

__________

Source texte : ESPN