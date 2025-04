Les Blazers prolongent leur GM, Joe Cronin

Auteur de recrutements intéressants qui ont payé avec une saison plutôt encourageante, Joe Cronin s’est vu prolongé par les Blazers en tant que GM. Un contrat de plusieurs années qui devrait lui permettre de passer à la prochaine étape avec Portland : rendre l’équipe compétitive, et lui faire retrouver les Playoffs.

Joe Cronin a parfois été moqué, mais force est de reconnaître qu’il a accompli un beau travail avec Portland cette saison. Le recrutement de Deni Avdija en tête, et la bonne gestion d’un groupe qui s’est illustré durant l’hiver pour être ce genre d’équipe chez qui il ne fait pas bon aller jouer, parce que ça va être très chiant et que la bande de l’Oregon va se donner à fond.

L’assurance non pas de perdre, mais déjà d’y laisser de précieuses forces en vue d’un final potentiellement complexe au classement (tiens donc, l’Ouest…). Cette saison est donc une forme de réussite, avec des jeunes qui ont continué leur développement. Il fallait une bonne dernière saison sur l’aspect sportif pour Cronin, histoire d’arriver en position de force à l’heure de discuter d’un nouveau deal. Pour ESPN, Joe a expliqué qu’il visait un développement cohérent et surtout durable.

“Mon objectif est d’avoir un équipe compétitive avec le potentiel pour avoir des performances durables, tout en créant une culture qui puisse aider nos joueurs, nos coachs et notre organisation à grandir. Je suis très excité de tout ce qui est à venir.” Joe Cronin.

Cet été, il faudra toutefois penser à quelques dossiers, notamment les cas Robert Williams et Deandre Ayton. Peut-être qu’ils ne doivent plus s’inscrire dans le projet global, surtout si la Draft à venir laisse un nouvel intérieur à potentiel dans les rues de Portland. Et peut-être aussi que Chauncey Billups doit faire ses valises. Pour laisser la place à un profil plus jeune, plus frais et capable d’ouvrir une nouvelle page pour les Blazers.

Source : ESPN