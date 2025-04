Le double MVP Giannis Antetokounmpo et l’ancienne gloire l’ailier des Clippers Kawhi Leonard ont tous deux été nommés Joueurs de la semaine en NBA. Les darons vont bine merci pour eux, il ne faudra pas les oublier en Playoffs.

Après Paolo Banchero et Jalen Green la semaine passée, on repart sur du plus ancien, sur de la valeur sûre. Invaincus avec leurs franchises respectives, Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard raflent la mise et arrivent lancés pour cette dernière semaine de régulière.

🚨 Joueurs de la semaine en NBA : Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo ! pic.twitter.com/roT1aPeABw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2025



Visez plutôt les stats du Greek Freak et prenez un verre d’eau, et si à l’Ouest on aurait plutôt tablé sur du Anthony Edwards voire Rudy Gobert, le très volubile et souriant Kawhi ne donne pas non plus sa part au chien.

Other nominees…

West: Deni Avdija (POR), Stephen Curry (GSW), Anthony Edwards (MIN), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Austin Reaves (LAL), Alperen Sengun (HOU) and Ivica Zubac (LAC)

East: OG Anunoby (NYK), Paolo Banchero and Franz Wagner (ORL), Josh Giddey and Coby White (CHI),… https://t.co/PZHdCV4BFx

— NBA Communications (@NBAPR) April 7, 2025



Plus que cinq nuits de NBA avant de foncer vers le play-in puis les Playoffs, la période est officiellement la meilleure de l’année !