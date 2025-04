Le 1er avril se tenait la 48ème édition du McDonald’s All American Game, un match d’exhibition mettant en avant les plus gros prospects lycéens juste avant leur arrivée à l’université. De quoi ouvrir une petite fenêtre sur l’avenir de la Grande Ligue, mais aussi, retrouver quelques visages familiers.

C’est dans l’antre des Brooklyn Nets, le Barclays Center, que les Teams East et West se sont affrontées il y a une petite semaine. 24 joueurs, parmi les plus prometteurs du pays, ont été sélectionnés par un comité de journalistes, scouts, coachs, etc. L’occasion pour eux de se montrer juste avant le grand saut de la NCAA.

Au terme d’un match disputé pendant les trois premiers quart-temps, c’est la Team West qui repart avec la victoire après avoir creusé l’écart dans le dernier quart, bien aidée par le co-MVP de la rencontre Darryn Peterson, auteur de 18 points. Un co-MVP qu’il partage avec le fils d’un visage bien connu des adorateurs de NBA : Cameron Boozer, fils de Carlos Boozer.

Cameron Boozer (Duke) had 16 PTS and 12 REBS last night in the MCD game.. also CO-MVP..

Bro might be the #1 pick… pic.twitter.com/2lzR5Qg9Is

Le futur Blue Devil de Duke a essayé tant bien que mal de mettre la Team East sur ses épaules avec ses 16 points, mais c’était trop court pour aller décrocher la victoire. Tiens, tant qu’on parle des “fils de” il y en avait un autre qui, lui aussi, avait son père dans les gradins. Alijah Arenas, le fiston de Gilbert, faisait ainsi partie de l’équipe gagnante.

Le numéro 12 du top 100 d’ESPN a d’ailleurs créé le premier petit break du match avec son lancer franc en fin de troisième quart, pour offrir quatre points d’avance à son équipe.

En résumé, pas de quoi tirer d’énormes conclusions de ce match, c’est juste sympa de voir les petits jeunes s’éclater avant de se frotter à la vraie compétition en NCAA. Parce que la hype ne s’arrête jamais.

Source texte : ESPN