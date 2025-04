C’est jour de finale dans le basket universitaire ! La March Madness 2025 va effectivement connaître son dénouement cette nuit (2h50) à l’Alamodome de San Antonio, où Houston et Florida s’affronteront pour le titre suprême. Présentation d’une rencontre qui a tout d’une magnifique opposition de styles.

Si vous aimez la défense, vous allez être servi. Si vous aimez le basket offensif, normalement aussi. Et si vous kiffez les phénomènes capables de prendre feu au scoring, ce match est pour vous.

Oui, cette finale de la March Madness 2025 devrait nous offrir tout ça.

IT’S #NATIONALCHAMPIONSHIP GAME DAY 🤩#MarchMadness pic.twitter.com/C1sy8mU19U

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 7, 2025

Elle oppose la meilleure défense du pays (Houston, 58,5 points encaissés en moyenne) à la troisième meilleure attaque (Florida, 85,3 points marqués par match), ainsi que deux meneurs scoreurs – Walter Clayton Jr. et L.J. Cryer – qui restent sur une performance XXL au tour précédent.

L’équipe qui arrivera à imposer son style de basket fera logiquement pencher la balance en sa faveur. Mais bien malin celui qui peut prédire le scénario de cette finale qui s’annonce aussi passionnante qu’indécise.

Houston a un problème à résoudre : Walter Clayton Jr.

La clé de la rencontre, elle est peut-être là.

Pour l’emporter, les Houston Cougars devront réussir à freiner le joueur star de Florida Walter Clayton Jr., qui réalise une March Madness tout simplement historique : 24,6 points de moyenne en quasiment 50-50-90 (!!), des actions clutch dans tous les sens, et même deux matchs consécutifs à minimum 30 points pour emmener Florida jusqu’en finale, une première depuis… Larry Bird en 1979.

Walter Clayton Jr. was UNREAL tonight 🤯

His 34-point performance powered @GatorsMBK to the #NationalChampionship game 🐊 #MarchMadness pic.twitter.com/OCVul5he3X

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 6, 2025

Vous l’avez compris, Clayton Jr. est sur un nuage. Sauf qu’aujourd’hui, lundi 7 avril 2025, il est devant son plus grand challenge. Houston possède la meilleure défense du pays et voudra le sortir de sa zone de confort avec l’impact physique et la dureté qui la caractérise. Joseph Tugler, Milos Uzan, J’Wan Roberts… tous ces gars-là ne vont pas lui faire de cadeaux ! Du haut de son petit 1m91 pour 88 kilos, Walter Clayton Jr. peut-il réaliser un exploit supplémentaire pour gagner sa place parmi les légendes NCAA ?

La réponse à cette question risque fort de déterminer l’issue de la finale. S’il est égal à lui-même, l’attaque de Florida devrait pouvoir évoluer à un niveau suffisant pour rafler le titre. S’il est ralenti par l’agressivité défensive des Cougars et leur expérience, d’autres joueurs des Gators (Alijah Martin, Will Richard, Alex Condon) devront prouver qu’ils peuvent step-up sur la plus grande scène.

Un premier titre pour les Gators depuis Joakim Noah ?

Sous l’impulsion de Walter Clayton Jr. et de leur jeune coach Todd Golden (39 ans), les Gators sont redevenus un poids lourd du basket universitaire américain. Ils ont l’occasion ce lundi de remporter le troisième titre de leur histoire, et le premier depuis le fameux back-to-back réalisé en 2006-2007.

À l’époque, c’est Joakim Noah qui portait fièrement les couleurs de Florida, en compagnie d’Al Horford, Corey Brewer ou encore Taurean Green.

Enfin la consécration pour Kelvin Sampson et Houston ?

Contrairement aux Florida Gators, l’armoire à trophées est vide à Houston. Mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Les Cougars version “Phi Slama Jama” ont perdu deux finales consécutives en 1983 et 1984 avec Hakeem Olajuwon (et Clyde Drexler la première année). Et ils participent actuellement à leur septième Final Four, le second sous les ordres de Kelvin Sampson après celui de 2021.

L’entraîneur de 69 ans (30 de plus que son homologue du soir) a l’occasion de devenir le coach le plus âgé à remporter la March Madness, lui qui est toujours à la recherche de son premier titre NCAA, comme Houston. Titre qui validerait définitivement sa superbe carrière.

Houston hired Kelvin Sampson from the NBA in 2014.

Since:

2016: $25M practice facility

2018: $60M arena upgrade

2018: First March Madness win in 34 years

2019: School-record 33 wins

2021: First Final Four in 34 years

Now, Sampson has the Cougars playing for a national title. pic.twitter.com/TnC7XDbaZg

— Front Office Sports (@FOS) April 6, 2025

Après avoir éliminé Duke sur une énorme fin de match et restant sur 18 victoires de suite, les Houston Cougars voudront conclure dans cette finale où ils joueront en quelque sorte “à domicile” (Texas). Mais Walter Clayton Jr. et ses copains semblent plus prêts que jamais à relever le challenge. Notre prono ? Florida 72, Houston 67.

La finale universitaire entre Houston et Florida est diffusée sur beIN Sports 2, en direct à partir de 2h50.