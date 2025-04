Juste avant le craquage de Duke face à Houston cette nuit, Florida a décroché son ticket pour la grande finale de la March Madness contre Auburn (79-73). Dans le rôle du héros ? Walter Clayton Jr., encore.

Lors de la rencontre précédente, à l’Elite Eight, le meneur de Florida avait enfilé le costume de Stephen Curry en enchaînant les banderilles dans le money-time. Cette fois-ci ? Il a tout simplement survolé la rencontre. Du début à la fin.

35 minutes, 34 points, 4 rebonds, 2 passes, 11/18 au tir dont 5/8 à 3-points et 7/7 aux lancers-francs.

Parfois les chiffres mentent, mais ici ils reflètent parfaitement la domination du bonhomme. Plantant son premier tir primé dès la première minute, et le second quelques instants plus tard, Walter Clayton Jr. a vite donné un aperçu des choses à venir. Il en marquera trois autres en deuxième période pour faire basculer la rencontre en faveur de Florida. Avec ça, le meneur des Gators a aussi enchaîné les mixtapes pour s’ouvrir le chemin du cercle, Kyrie style.

Après la rencontre, le coach d’Auburn Bruce Pearl ne pouvait que s’incliner : “Clayton a fait la différence. Il a tout simplement fait la différence. On n’a pas réussi à le contenir”. Et ses coéquipiers ne pouvaient que l’encenser : “Il est incroyable, il est unique, on a tous confiance en lui.”

En même temps, difficile de ne pas avoir confiance en un mec qui est devenu le premier joueur depuis… Larry Bird (1979) à enchaîner deux matchs à 30 points lors de l’Elite Eight puis en demi-finale du Final Four, avec à chaque fois la victoire au bout.

Difficile de ne pas avoir confiance en un joueur qui est candidat au titre de Naismith Player of the Year, avec Cooper Flagg et son adversaire du soir Johni Broome.

Walter Clayton Jr. est tout simplement en train de réaliser l’une des meilleures campagnes dans l’histoire récente de la March Madness. Une campagne exceptionnelle qu’il peut couronner par un titre lundi soir, face à la redoutable défense de Houston. C’est la première fois depuis le back-to-back des Gators de Joakim Noah (2006 et 2007) que Florida a l’occasion de remporter le titre national.

Avec Walter Clayton Jr. aux commandes, ils peuvent y croire. Très, très fort.

Most recent players with back-to-back 30+ point games in the Elite 8 or later:

Walter Clayton Jr.

Larry Bird (1979) pic.twitter.com/OVUUldYsWi

— CBS Sports (@CBSSports) April 6, 2025