Vous l’attendez tous, chaque année, quand les rayons du soleil réapparaissent pour mettre en lumière… la nullité de certaines équipes de NBA. La nullité ou la stratégie, c’est selon, car à partir du mois de mars certaines défaites s’apparentent à de savantes victoires. Bienvenue dans le monde merveilleux du tanking, là où les pires équipes de NBA sont récompensées de chances supplémentaires pour enfin sortir du marasme. Vivement la Draft, la Lottery aussi, et ce matin les Sixers mettent un peu la pression aux Pels.

Les résultats de la nuit :

Le Tankathon 2025 :

Bonne opération du jour : Sixers

Si au final l’écart est minime, l’opération est pour sa part grandiose. On exagère peut-être un peu mais on essaie surtout de rassurer des fans de Philly probablement aux abois. Onzième défaite de suite pour les Sixers, encore quatre matchs pour finir la saison sur un parfait 15/15, et si ça veut “rire” l’équipe de Nick l’infirmier pourrait même coiffer sur le poteau les Pelicans et leur piquer la quatrième place du Tankathon et ses 2% de chance en plus de pécho le first pick, Cooper Flagg pour ne pas le nommer. Au vu des efforts ce ne serait pas du luxe, une expression au moins aussi vieille que le dernier match des Sixers en finale NBA.

Mauvaise opération du jour : Nets et Pels

Pas d’autre équipe réellement concernée par la Lottery cette nuit, alors forcément on regarde ce qu’il se passe autour des Sixers. Les Pels voient le tank de Philly revenir sur ses talons, alors que les Nets commencent à être distancés. Pas facile tous les jours d’être les plus mauvais, alors rendez-vous ce soir pour prendre de belles volées.

Les affiches de la nuit prochaine

19h : Hornets – Bulls

21h30 : Nets – Raptors

21h30 : Thunder – Lakers

0h : Hawks – Jazz

0h : Celtics – Wizards

0h : Cavs – Kings

0h : Blazers – Spurs

1h : Knicks – Suns

2h : Nuggets – Pacers

2h30 : Warriors – Rockets

2h30 : Pelicans – Bucks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

