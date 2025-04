Quatre Français ont mouillé le maillot cette nuit en NBA, et on a assisté entre autres à un joli duel en Pennsylvanie.

Résultats de la nuit :

Zaccharie Risacher

Face aux Knicks, il a cumulé 12 points à 5/10 au tir et 4 rebonds. Si la saison rookie de Zaccharie Risacher devait être résumée en un match, ce serait peut-être celui-là.

Guerschon Yabusele

19 points, 4 rebonds, 4 passes et 3 steals en 37 minutes, dans une défaite contre les Wolves. Le G est l’un des derniers remparts encore debout à Philly, et on vous jure qu’il faudra plus que 11 défaites de suite pour le bouger.

Rudy Gobert

Encore 23 points et 19 rebonds pour l’immense Gobe. A 10/11 au tir, avec 3 contres et la victoire. La fin de saison de Rudy est majestueuse, ça promet pour les Playoffs.

Rudy Gobert in his last 4 games:

23 PTS – 19 REB – 10/11 FG

21 PTS – 18 REB – 2 BLK

19 PTS – 12 REB – 7/11 FG

19 PTS – 25 REB – 8/16 FG

Pure dominance. (via @realapp_) pic.twitter.com/UcgdOc3O0U

— Legion Hoops (@LegionHoops) April 6, 2025

Nicolas Batum

6 points à 2/3 du parking et 5 rebonds face aux Mavericks. Pas de problème pour les Clippers, jamais de problème pour Nico.

