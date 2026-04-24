Trois matchs au programme NBA de cette nouvelle nuit de Playoffs. Les Celtics et les Spurs chercheront à se rassurer après avoir lâché un match à domicile, pendant que les Rockets doivent absolument l’emporter pour éviter un 3-0.

3 GAME 3s TONIGHT ON PRIME!

🍿 After 30 from VJ and 29 from Maxey in Game 2, Celtics/Sixers heads to Philly tied 1-1

🍿The Lakers took care of business at home… now the Rockets will look to hold serve

🍿 The Blazers won a dramatic Game 2 to claim home court advantage…… pic.twitter.com/EaCC68hOyS

— NBA (@NBA) April 24, 2026

Sixers – Celtics (1h)

1-1 dans la série

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Direction Philadelphie pour la suite de cette série entre Celtics et Sixers. Les hommes de Nick Nurse ont surpris Jayson Tatum et compagnie au Game 2 derrière un immense VJ Edgecombe. À quel point cet exploit est reproductible ? Nul ne le sait, mais les Celtics doivent obligatoirement se rattraper après ce faux pas à la maison. En essayant de moins arroser à 3 points peut-être…

Rockets – Lakers (2h)

2-0 pour les Lakers

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Alerte générale ! Houston a un très très gros problème ! Les Rockets doivent impérativement se ressaisir ce soir sous peine d’être menés 3-0 par les Lakers de Tonton LeBron. Les Fusées ont donc une immense épée de Damoclès au-dessus de la tête, et en plus de ça, Kevin Durant est listé incertain pour une nouvelle blessure… ça peut vite tourner au vinaigre cette histoire !

Blazers – Spurs (4h30)

1-1 dans la série

Diffusion sur Prime Video et NBA League Pass

Gros point d’interrogation sur le visage qu’afficheront les Spurs dans ce Game 3. Après une défaite à la maison, la clique de Mitch Johnson doit se ramener couteau entre les dents dans l’Oregon. Victor Wembanyama est pour l’instant listé « questionnable » suite à sa commotion cérébrale du dernier match. Les Blazers eux, attendront le moindre faux pas pour se glisser dans la brèche comme au Game 2. Rien n’est sûr !

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Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir