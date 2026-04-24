Blazers : un retour de Damian Lillard pendant les Playoffs ??

Victime d’une rupture du tendon d’Achille il y a un an, Damian Lillard et les Blazers n’excluent pas un retour pendant les Playoffs, si les Blazers parviennent à poursuivre l’aventure.

Jayson Tatum est-il en train de faire des émules ?

Alors que l’ailier des Celtics est revenu en forme de sa déchirure du tendon d’Achille, Damian Lillard pourrait s’inspirer de JT pour faire son propre comeback durant les Playoffs. C’est Bill Oram d’Oregon Live qui a balancé l’info.

Les Blazers n’excluent pas un retour de Damian Lillard durant les Playoffs ! 👀👀

Probablement pas face aux Spurs au premier tour, mais c’est pas impossible de le revoir si Portland se qualifie.

Rappel : il s’était déchiré le tendon d’Achille il y a un an.

(via @billoram) pic.twitter.com/QYr8MpMaPz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 24, 2026

La rumeur a pris de l’ampleur ces derniers jours, notamment après une vidéo des Blazers sur X teasant un potentiel retour. Le coach de Portland Tiago Splitter a déclaré qu’un retour face aux Spurs était peu probable, mais a ajouté que Lillard s’entraînait pour essayer de revenir. On rappelle qu’il est officiellement dans l’effectif de l’équipe pour les Playoffs.

Le scénario reste difficile à imaginer, surtout pour un joueur de 36 ans qui n’a pas joué de toute la saison. Revenir après une si longue absence, en plein Playoffs où l’intensité est maximale, c’est pas forcément l’idée du siècle, même dans le cas où Lillard est théoriquement prêt à jouer.

Néanmoins, si les Blazers profitent des pépins de Victor Wembanyama pour poursuivre l’aventure en Playoffs, qui sait ce qui peut arriver ? Dame Time a bien remporté un concours à 3-points lors d’une saison blanche…

Damian Lillard reposted a picture of him and Deni on IG with the caption

“Blazers in 6” 👀 pic.twitter.com/SHzBauaZvJ

— 𝐑𝐈𝐏𝐂𝐈𝐓𝐘𝐘𝐘🌹 (@shaesharpeshow) April 23, 2026